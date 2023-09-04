راموس يفضل العودة إلى إشبيلية على عرض اتحاد جدة الضخم

كشفت تقارير صحافية أن سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد السابق تلقى اتصالا أدى إلى تغيير وجهته من اتحاد جدة السعودي إلى فريق البدايات إشبيلية.

وربطت تقارير سابقة اسم راموس بالانتقال إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في حزيران/يونيو المنصرم.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن نادي إشبيلية الإسباني دخل بقوة خلال الساعات القليلة الماضية من أجل التعاقد مع راموس، الذي رحل عنه قبل 18 عاماً، صوب ريال مدريد ومن ثم إلى الفريق الباريسي.

وأضافت الصحيفة أن المدير الفني لفريق إشبيلية، خوسيه لويس مينديليبار، طلب ضم مدافع جديد في الميركاتو الصيفي، ويرون أن التعاقد مع المدافع الإسباني البالغ من العمر 37 عاماً خلال هذه الفترة هو الحل المناسب، مع العلم أن للنادي الأندلسي مكانا شاغرا في الرقم “4”، وبذلك بإمكانه تسجيل راموس.

وكان نادي الاتحاد السعودي قدم عرضاً لموسمين، كان سيمكنه من أن يلعب إلى جانب زميله السابق في النادي الملكي، الفرنسي كريم بنزيمة، قبل أن تغير مكالمة هاتفية من إشبيلية تفكير اللاعب وتغريه بالعودة إلى إسبانيا، قبل إعلان اعتزاله اللعب بشكل نهائي.

وقالت تقارير سابقة أن الاتحاد عرض على راموس 17.1 مليون دولار في الموسم للانضمام إليه، لكن المدافع اختار بدلا من ذلك صفقة بقيمة 855000 دولار مع إشبيلية.

ونفى نادي إشبيلية طوال الصيف الماضي وجود أي فرصة للتعاقد مع راموس، ولكن إصرار مينديليبار على ضم مدافع جديد يتمتع بالخبرة ويمتلك تجربة طويلة في الدوري الإسباني وبدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، جعلهم يدخلون السباق سريعاً قبل حسم انتقاله إلى الدوري السعودي.

ويحتل إشبيلية راهناً المركز الأخير في الدوري الإسباني، لكنه سيخوض دوري أبطال أوروبا حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب آرسنال الإنجليزي، آيندهوفن الهولندي ولنس الفرنسي.

وكان إشبيلية توج بطلاً للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الفائت.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص بالانتقالات، إن الاتفاق بين راموس البالغ من العمر 37 عاماً وإشبيلية تم وبات في اطار التنفيذ.

ولعب راموس في صفوف الشباب مع إشبيلية ثم ارتقى إلى الفريق الأول حيث لعب موسماً واحداً قبل الانتقال إلى ريال مدريد ، حيث أثبت نفسه كأحد أعظم المدافعين في كل العصور.