راموس البرتغالي…قصة شاب حل بديلا لرونالدو وأحرز ثلاثية تاريخية بكأس العالم

لفت المهاجم البرتغالي الشاب جونسالو راموس الأنظار في كأس العالم بقطر بعدما شارك بديلا للهداف التاريخي للبرتغال كريستيانو رونالدو ليسجل ثلاثة أهداف رائعة في الفوز العريض 6-1 على سويسرا بدور الستة عشر.

لم تكن أول مباراة بكأس العالم يشارك فيها من البداية وحسب، بل سجل أول “هاتريك” في دور الستة عشر بقطر ليلقي بظلال من الشك على حلم رونالدو بالتسجيل لأول مرة في أدوار خروج المغلوب.

أداء رائع بفريق الشباب في بنفيكا ومنتخب بلاده

راموس أو “بيستوليرو” كما يسميه المشجعون هو خريج أكاديمية بنفيكا الشهيرة. ساعدت الأكاديمية ، المعروفة باسم “بنفيكا كامبوس” في تخريج بعض زملاء راموس في البرتغال ومنهم خواو فيليكس وروبين دياز.

انضم الشاب البالغ من العمر 21 عاما إلى الأكاديمية في عام 2013، وقدم أداء رائعا في مشواره بفريقي الشباب في ناديه ومنتخب بلاده.

فاز مع بنفيكا بالدوري تحت سن 15 و17 عاما، وحصل أيضا على لقب هداف بطولة أوروبا تحت 19 عاما التي خسرت البرتغال مباراتها النهائية أمام إسبانيا.

هدفان في أول مباراة بالدوري مع بنفيكا

في أول مشاركة له بالفريق الأول في بنفيكا في يوليو عام 2020 سجل راموس هدفين.

بعد انتقال داروين نونيز من بنفيكا إلى ليفربول الصيف الماضي، سجل راموس 14 هدفا في 21 مباراة حتى الآن بالموسم.

يتصدر بنفيكا جدول الدوري البرتغالي، ووصل أيضا إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا بعد أن تصدر المجموعة التي ضمت باريس سان جيرمان ويوفنتوس.

مع منتخب البرتغال

دفع أداء راموس المتميز في نوفمبر المدرب فرناندو سانتوس لضمه إلى المنتخب ليبدأ أولى مبارياته الدولية أمام نيجيريا في مواجهة ودية قبل البطولة بأيام.

في ظل وجود نجم قومي في مكانه وهو كريستيانو رونالدو، لم يلعب راموس سوى عشر دقائق فقط بمباريات الدور الأول.

عندما سأله صحفيون بعد الانتصار على سويسرا عن مثله الأعلى في اللعب، قال روبرت ليفاندوفسكي وزلاتان إبراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو.

“بيستوليرو”

يحتفل اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عاما بأهدافه بتظاهره بحمل مسدسين يطلق منهما النيران قرب زاوية الملعب ومنها أطلق عليه الجمهور اسم “بيستوليرو” أو المسلح.