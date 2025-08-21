رالف رايخرت يكشف كيفية بناء رياضة عالمية موحدة مع مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة    

سها ثابت: تتصدر مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بمكانةً رائدةً في مجال التكامل بين الملاعب المادية والرقمية. ويتولى رالف رايخرت، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، قيادة هذا الحدث، ويرى أن مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة (NGSC) ليس مجرد ملتقىً للعقول، بل هو مهدٌ لرياضة عالمية موحدة جديدة.

دمج عالمين



يوضح قائلاً: “تدور أحداث “اللعبة القادمة” حول التحول الذي نعيشه حاليًا. فالحدود بين الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضات الأخرى تتلاشى؛ على سبيل المثال، تتنافس الأندية في تخصصات متعددة، ويتابع المشجعون هؤلاء الرياضيين في مختلف الرياضات، وتحوّل التكنولوجيا كل جهاز إلى منصة تفاعلية.” يتماشى هذا التحول بشكل مباشر مع المهمة الأساسية للمؤسسة: إنشاء نظام بيئي عالمي مستدام، حيث لا تكون الرياضات الإلكترونية عنصرًا هامشيًا، بل تقف إلى جانب الرياضات الرائدة عالميًا. ووفقًا لرايخرت، فإن “اللعبة القادمة” هي المكان الذي تتحول فيه الأقوال إلى أفعال. “إنها المكان الذي تتحول فيه الأفكار إلى التزامات، وتتحول الالتزامات إلى أفعال. إنها ليست نموًا من أجل النمو، بل تتعلق بإحداث تأثير دائم للاعبين والأندية والناشرين والجماهير حول العالم.”

مواجهة التحديات

يقول رايخرت: “يُمثل مؤتمر الرياضة العالمية الجديد المكان الذي تلتقي فيه الرياضات الإلكترونية والرياضات التقليدية جنبًا إلى جنب”. ويضيف: “وُلدت الرياضات الإلكترونية رقميةً وعالميةً وعابرةً للحدود وبسرعة منذ البداية. فيما تجسد الرياضات التقليدية عقودًا من الإرث والحوكمة والثقل الثقافي”. ويشير رايخرت إلى أن هذا التقارب ليس عرضيًا؛ بل هو نتيجة تصميم مُحكم. يُعد مؤتمر الرياضة العالمية الجديد (NGSC) المنصة الوحيدة التي تلتقي فيها الجهات الفاعلة الرئيسية من كلا القطاعين: من الناشرين والرياضيين المحترفين إلى العلامات التجارية وصانعي السياسات. إنه مساحة تلتقي فيها المصداقية المؤسسية بالابتكار الديناميكي للرياضات الإلكترونية. ويؤكد رايخرت: “يُسرّع مؤتمر الرياضة العالمية الجديد (NGSC) من عملية التقارب بينهما”. “في مؤتمر الرياضة العالمية الجديد، يتوقفان عن كونهما نظامين بيئيين منفصلين ويصبحان نظامًا واحدًا: الرياضة العالمية الجديدة”. يُجسّد شعار عام 2025، “اللعبة القادمة – بناء مستقبل الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة”، الرؤية طويلة المدى للمؤسسة تمامًا. بالنسبة لرايخرت، لا يتعلق الأمر بمستقبل غامض؛ بل يتعلق بالتحول الذي بدأ بالفعل. تشهد صناعة الرياضات الإلكترونية ازدهارًا ملحوظًا من حيث عدد المشاهدين والمشاركة، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات جوهرية، وفقًا لرايخرت. ويضيف: “تحتاج كل صناعة إلى عاملين أساسيين لتزدهر: الاستقرار والثقة”. ويتابع: “تتمتع الرياضات الإلكترونية بالجمهور والزخم، لكن الاستقرار يأتي من السياسات والحوكمة، بينما تأتي الثقة من الالتزام المستمر من جميع أصحاب المصلحة، من لاعبين وناشرين ومستثمرين ومشجعين”. وهذا تحديدًا ما يميز مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. فعلى عكس فعاليات الصناعة الأخرى، يحظى الحدث بدعم سياسي وحكومي رفيع المستوى. “تتميز مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بأنها ليس مجرد منصة تجمع بين المطلعين؛ بل تحظى بتأييد من أعلى المستويات السياسية. فهي تجمع الوزراء وصانعي السياسات والمسؤولين التنفيذيين في مكان واحد”. وغالبًا ما يُطلق على مؤتمر مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لقب “دافوس الرياضات الإلكترونية” لسبب وجيه. من خلال إنشاء منصة مشتركة تتشارك فيها الحكومات والشركات والمجتمعات، تضع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية الأساس للاستدامة طويلة الأمد.

وفقًا لرايخرت، يُعدّ تطور تفاعل الجماهير أحد أكثر المجالات إثارة. وتُعد مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية منصة انطلاق لما هو قادم. ويشير رايخرت إلى أن “سحر مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية يكمن في اجتماع صناع القرار من جميع أنحاء الصناعة في مكان واحد”. “هنا ستولد الموجة التالية من تفاعل الجماهير، مثل المنصات الرقمية التفاعلية، ونماذج الخيال والاختيار، والتكاملات الجديدة بين الرياضات الإلكترونية والرياضات التقليدية”.

لم يعد المشجعون اليوم مجرد مراقبين سلبيين؛ يتوقعون تواصلًا أعمق، و مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية على أهبة الاستعداد لتحقيق ذلك. “لم يعد المشجعون يكتفون بالمشاهدة، بل يريدون المشاركة والتأثير والتواصل. مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية هي المحفز لذلك لأنها تجمع بين الجهات القادرة على تحقيق ذلك: الناشرون الذين يصممون الألعاب، والأندية التي تبني المجتمعات، والعلامات التجارية التي تبتكر التجارب.” بالنظر إلى المستقبل، يتصور رايخرت لحظة تأمل بعد عقد من الآن، عندما يدرك القطاع أن مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية نقطة تحول محورية. “بعد عشر سنوات من الآن، سننظر إلى الوراء ونقول: كانت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونيةهي اللحظة التي أصبحت فيها الرياضات الإلكترونية والرياضات الأخرى عالمًا واحدًا للجماهير.”

بفضل رؤيتها الجريئة، وتعاونها رفيع المستوى، والتزامها الواضح ببناء الجسور بين العالمين التنافسيين الرقمي والتقليدي، لا تكتفي مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بمراقبة المستقبل وهو يتكشف؛ بل تعمل بنشاط على بنائه.