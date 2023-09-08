راغد النجار حارساً للنصر

أعلن نادي النصر تعاقده مع راغد النجار حارس مرمى نادي التعاون، في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي لكرة القدم.

ونجح النصر في الحصول على خدمات راغد النجار في عقد يمتد حتى صيف 2026.

واختتم سوق الانتقالات منتصف ليل الخميس-الجمعة 7-8 أيلول/سبتمبر الجاري.

حارس المنتخب السعودي راغـد النجّـار نصـراوي ?

حتى عام 2026م ? pic.twitter.com/bBMLuLERZ3 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 7, 2023

ولعب النجار (26 عاما) ضمن صفوف الأهلي قبل أن ينضم للشباب ثم الفيصلي ومنه للوحدة قبل ان ينضم للتعاون في موسم 2022-2023.

والنجار هو أحدث صفقات النصر الذي أجرى صفقات ضخمة في فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع سيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس وساديو ماني والمدافع الإسباني إيمريك لابورت لينضم كل هؤلاء للقائد كريستيانو رونالدو الذي انتقل للفريق مطلع العام الحالي.

ويحتل النصر المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من خمس جولات بفارق أربع نقاط خلف ثنائي الصدارة الهلال والتعاون.