فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

راغد النجار حارساً للنصر

فادي طنّوس by فادي طنّوس
راغد النجار

أعلن نادي النصر تعاقده مع راغد النجار حارس مرمى نادي التعاون، في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي لكرة القدم.

ونجح النصر في الحصول على خدمات راغد النجار في عقد يمتد حتى صيف 2026.

واختتم سوق الانتقالات منتصف ليل الخميس-الجمعة 7-8 أيلول/سبتمبر الجاري.

ولعب النجار (26 عاما) ضمن صفوف الأهلي قبل أن ينضم للشباب ثم الفيصلي ومنه للوحدة قبل ان ينضم للتعاون في موسم 2022-2023.

والنجار هو أحدث صفقات النصر الذي أجرى صفقات ضخمة في فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع سيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس وساديو ماني والمدافع الإسباني إيمريك لابورت لينضم كل هؤلاء للقائد كريستيانو رونالدو الذي انتقل للفريق مطلع العام الحالي.

ويحتل النصر المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من خمس جولات بفارق أربع نقاط خلف ثنائي الصدارة الهلال والتعاون.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا