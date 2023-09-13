راع جديد لقمصان مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم عن اتمام صفقة رعاية رئيسية مع شركة “كوالكوم تكنولوجيز”، ستُعرض بموجبها علامة “سناب دراغون” التجارية التابعة للشركة على قمصان الفريق بدءاً من الموسم المقبل 2024-2025.

وسيظهر شعار “سناب دراغون” على قمصان فرق الرجال والسيدات لمانشستر يونايتد، حسبما قال النادي في بيان نقلته وكالة “رويترز“.

وبحسب موقع “ذا أتليتيك” تبلغ قيمة الصفقة قرابة 60 مليون جنيه إسترليني (75 مليون دولار) سنوياً، وفقاً لشخص مطلع على الأمر رفض نشر اسمه لأن المعلومات خاصة، وأشار إلى أن هذا المبلغ يتجاوز ما دفعته شركة البرمجيات الألمانية “تيم فيور” الراعي الحالي للطقم- البالغ 47 مليون جنيه إسترليني.

وأعلنت “تيم فيور” عن عزمها خفض نطاق شراكتها مع “الشياطين الحمر” بدءاً من الموسم القادم.

إنهاء الصفقة سيؤثر إيجاباً على أرباح “تيم فيور” المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بحوالي 17.5 مليون يورو (18.8 مليون دولار) العام المقبل، ونحو 35 مليون يورو في 2025.

ارتفعت أسهم “تيم فيور” بنسبة 3.4% في بورصة “فرانكفورت” الأربعاء، مسجلة أكبر مكاسب يومية في شهر