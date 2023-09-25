راشفورد ينجو من حادث سير

نجا ماركوس راشفورد نجم فريق مانشستر يونايتد ومنتخب إنكلترا لكرة القدم من الموت بعد تعرضه لحادث سير، مساء السبت، وخرج دون تعرضه لأي إصابات.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية “بي.أيه.ميديا” إن الحادث وقع عقب عودة الفريق إلى مقره التدريبي بعد المباراة التي انتهت بفوز “الشياطين الحمر” على بيرنلي بهدف دون مقابل في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وضمن البروتوكول المعتمد لدى مانشستر يونايتد، يعود اللاعبون لمقر التدريبات بالحافلة حيث يستقلون سيارتهم الشخصية للعودة إلى منازلهم.

وأظهرت الصور واللقطات التي نشرت على الانترنت، في أعقاب الحادث، الضرر الذي تعرضت له سيارة راشفورد (25 عاما) من ماركة رولز رويس.

وحضرت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث، ولكن راشفورد لم يكن في حاجة لرعاية طبية ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص.

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن راشفورد اصطدم بعامودي للإشارة الضوئية ما أسفر عن تحطمها تمام وتسبب بأضرار كبيرة في السيارة.