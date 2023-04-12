فادي طنّوس by فادي طنّوس

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راشفورد يغيب عن مانشستر يونايتد بسبب الإصابة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
راشفورد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم الأربعاء أن مهاجمه الدولي ماركوس راشفورد سيغيب عن مباراة ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” ضد إشبيلية الإسباني الخميس، بسبب تعرضه لإصابة في العضلات من المحتمل أن تبعده عن “بضع مباريات”.

وساهم راشفورد البالغ من العمر 25 عاما وصاحب 28 هدفا هذا الموسم، في فوز مانشستر يونايتد على ضيفه إيفرتون 2-0 السبت في الدوري الانكليزي، بتمريرة حاسمة للفرنسي أنتوني مارسيال مسجل الهدف الثاني، قبل أن يترك مكانه للهولندي فاوت فيخهورست في الدقيقة 81.

وقال يونايتد في بيان: “ماركوس راشفورد لن يكون متاحًا في مباراة ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس أمام إشبيلية بسبب إصابة عضلية”.

وأضاف “انسحب المهاجم في الدقيقة 80 من فوز السبت 2-0 في الدوري الإنكليزي الممتاز على إيفرتون على ملعب أولد ترافورد وتوجه على الفور إلى غرفة الملابس لتلقي العلاج”.

وتابع “أشار التقييم اللاحق للإصابة إلى أن ماركوس لن يكون متاحًا لبضع مباريات، لكن من المتوقع أن يعود قبل نهاية الموسم”.

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