راديسون تتوسع عبر 8 فنادق جديدة في المنطقة خلال 2023

كشفت مجموعة فنادق راديسون عن خطتها التوسعية الطموحة في المنطقة لهذا العام، حيث تطمح لتصبح واحدة من أكبر ثلاث مجموعات فندقية في العالم، وتتطلع إلى توسيع نطاق تواجدها في المنطقة، من خلال افتتاحها لثمانية فنادق جديدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة.

وتدير المجموعة حالياً 56 فندقاً ومنتجعاً في منطقة الشرق الأوسط، وتدير 15230 غرفةً، تغطي تسع علامات تجارية مميزة. مع رؤية لإضافة أكثر من 5000 غرفة إلى محفظتها الواسعة في السنوات الخمس المقبلة، تمتلك مجموعة فنادق راديسون 39 فندقاً في طور الإعداد، مما يوسع محفظتها القوية من الفنادق والمنتجعات في جميع أنحاء المنطقة.

تعاملت مجموعة فنادق راديسون في عام 2022، مع مجموعة من الأسواق الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت والأردن، من خلال إضافة خمسة فنادق إلى محفظتها التطويرية وافتتاح أكثر من 1250 غرفة.

وفي الإمارات العربية المتحدة وحدها، تمتلك مجموعة فنادق راديسون 16 فندقاً قيد التشغيل، بما في ذلك منتجع راديسون دبي نخلة جميرا الذي تم إطلاقه مؤخراً، ويقع في قلب ويست بيتش الشهير في نخلة جميرا. بعد أن تم تصنيفها مؤخراً على أنها الوجهة الأكثر شعبية في العالم من قبل جوائز اختيار المسافرين على موقع تريب أدفايزور، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز رائد للسفر بغرض الترفيه والأعمال. وتماشياً مع هذه الرؤية، لا تزال المجموعة تركز على توسيع وجودها في المدينة العالمية، لتلبية متطلبات العملاء المتطورة من خلال مجموعة متنوعة من العلامات التجارية.

وتعمل مجموعة فنادق راديسون هذا العام على تقوية شبكتها وتعزيز تواجدها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك فندق راديسون بلو، ومركز الرياض للمؤتمرات والمعارض وهو الفندق الثامن للمجموعة في العاصمة، وفنادق بارك إن باي راديسون في مدينة ذاخر مكة التطويرية. أمّا عن مدينة جدة، وسّعت المجموعة وجودها من خلال التوقيع على فندق راديسون جدة، وبهذا تكون قد وضعت علامة راديسون التجارية بصمتها في المدينة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى التوقيع على أول تواجد لفندق راديسون ريد في مشروع الدرعية المرموق بالعاصمة إلى تحقيق إضافة رائعة على محفظة المجموعة الفندقية وهو يشكل خامس ظهور للعلامة التجارية في المملكة. ونظراً لأنه من المتوقع أن تعود السياحة الدينية إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023، فمن المقرر أن تقوم المجموعة بتشغيل أكثر من 5000 غرفة في المدينتين المقدستين في مكة المكرمة والمدينة المنورة في السنوات المقبلة.