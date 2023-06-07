ديليفرو الإمارات توسع مبادراتها الصيفية لضمان راحة سائقيها

عززت ديليفرو الإمارات تركيزها على راحة سائقيها من خلال إطلاق مبادرات صيفية مكثفة ومصممة لتدعيم وضمان سلامة وأمن السائقين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. من خلال تقديم حوافز إضافية إلى جانب تدابير جديدة متعددة النواحي، حيث يتمحور تركيز ديليفرو في خططها لصيف هذا العام على سائقيها.

قال يزن أبو رقبة، رئيس شؤون العمليات في شركة ديليفرو الشرق الأوسط: “نحن نقدر سائقينا والعمل الذي يقومون به بشدة. لطالما كانت سلامتهم وراحتهم على رأس أولوياتنا، ومع هذه المبادرات الصيفية الجديدة، نريد التأكد من أنهم يشعرون بالدعم والتقدير في الوقت الذي يمارسون فيه عملهم خلال الموسم.

وقد تم تقديم بعض هذه المبادرات، مثل حافلات “رو”، من قبل ديليفرو الإمارات للمرة الأولى، ونأمل أن نواصل اعتمادها مع مرور كل عام “.

استعداداً لبداية الصيف، اتبعت ديليفرو إجراءاتها السنوية لتنظيم جدول العمل لضمان عدم عمل السائقين لأكثر من ساعتين خلال ساعات الذروة في منتصف النهار.

حافلات السائقين، ومحطات التوقف، وشاحنات رو فان

بدءًا من الأول من يونيو وحتى نهاية أغسطس، من المقرر أن توفّر ديليفرو أسطولاً من حافلات “رو” المكيفة الكبيرة والصغيرة في جميع أنحاء دبي، وأبو ظبي، والعين، وعجمان، والشارقة، ورأس الخيمة. ستعمل الحافلات الكبيرة والصغيرة على مدار أيام الأسبوع، مما يتيح للسائقين فرصة أخذ استراحات من الطقس. وقد تم تخصيص الحافلات بعلامة ديليفرو التجارية المميزة لتسهيل التعرف عليها، مما يضمن أن السائقين يمكنهم العثور على الحافلات للتبريد والاسترخاء ما بين طلبات التوصيل. ستقوم حافلات “رو” الكبيرة والصغيرة بتوزيع المياه والمأكولات الخفيفة وسترات التبريد للسائقين أيضاً.

كجزء من المبادرات الصيفية، ستستمر شبكة شاحنات “رو فان” الحالية لشركة ديليفرو في تزويد السائقين بالخدمات الأساسية مثل الإصلاحات الصغيرة لدراجاتهم، والتحقق من مصابيح الدراجات الخلفية، والقيام بالإسعافات الأولية الأساسية عند الحاجة. يتمكن السائقون بسهولة من الوصول إلى أي من شاحنات “رو فان” للحصول على المياه، بينما يتم صيانة دراجاتهم بشكل تام.

أنشأت ديليفرو أيضًا مناطق استراحة مخصصة بجوار شاحنات “رو فان”، وذلك في الأماكن التي يتواجد فيها السائقون بكثافة عالية حول جميع الإمارات. ستكون مجهزة بمقاعد مريحة ومساحات مظللة مع مراوح تبريد وموزعات المياه، ستكون هذه المناطق بمثابة نقاط توقف للسائقين أثناء فترات الراحة.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون مواقع ديليفرو مثل “إديشنز” و”هوب” حول دبي وأبو ظبي نقاط راحة للسائقين في الوقت ما بين طلبات التوصيل.

الترطيب

قامت ديليفرو بتواصل شامل مع السائقين لتزويدهم بنصائح وإرشادات قيّمة حول أهمية الحفاظ على الترطيب الداخلي للجسم، والتعامل مع درجات الحرارة، وإعطاء الأولوية للحفاظ على راحتهم طوال الموسم. ستقوم مواقع ديليفرو الرئيسية مثل مواقع “إديشنز” في دبي وأبو ظبي، ومواقع هوب، ومراكز السائقين، وشاحنات “رو فان”، ومناطق الراحة، والحافلات بتوزيع المياه على جميع السائقين الذين سيأتون إليهم، بالإضافة إلى توفير محطات المياه للمساعدة في إعادة تعبئة عبوات المياه.

وستستمر الشركة في توزيع أعداد إضافية من عبوات المياه القابلة للتعبئة مما يهدف إلى تعزيز استخدام السائقين لمحطات إعادة تعبئة المياه التابعة لمبادرة “دبي تبادر” والتي يصل عددها لأكثر من 40 محطة في جميع أنحاء الإمارة. تتوافق هذه المبادرة مع التزام ديليفرو بتقليل استهلاك البلاستيك ذو الاستخدام الواحد.

تم حث المطاعم على توفير المياه ومناطق الراحة للسائقين، بينما يتم تشجيع العملاء على توفير المياه للسائقين عند استلام طلباتهم.

معدات السائقين

قامت ديليفرو باستثمارات كبيرة في مجموعات معدات السائقين لتحسين راحتهم خلال موسم الذروة في الصيف. ويشمل ذلك سترات التبريد والمصممة لخفض درجة حرارة الجسم بما يصل إلى 15 درجة مئوية وتركيب أغطية الزجاج الأمامي لحماية السائقين من ظروف الطقس، وتحسين رؤيتهم أثناء السير على الطريق، وتعزيز سلامتهم. تهدف هذه التدابير إلى التخفيف من الإجهاد الناتج عن الحرارة وضمان تجربة أكثر راحة لسائقي ديليفرو.

مبادرات رواردز

بالإضافة إلى المبادرات الصيفية، سينظم قسم عمليات السائقين في ديليفرو مبادرات لمكافأة وتقدير أفضل السائقين أداءً.