سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

أغنى رجل في بريطانيا، جيم راتكليف كيف سينافس العرض القطري لشراء مانشستر يونايتد؟

سامر باطر by سامر باطر

بعد أن قدم جيم راتكليف أغنى رجل في بريطانيا عرضا منافسا للعرض القطري لشراء نادي مانشستر يونايتد يسعى المراقبون لعقد مقارنات بين الاثنين، وتبلغ ثروة راتكليف قرابة 13 مليار دولار، وهو منافس قوي أمام العرض القطري لشراء النادي. والشيخ جاسم بن حمد، مدير أحد أكبر البنوك القطرية سبق و أكد المؤسسة المالية التي يرأسها، قدمت عرضا لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي- وجاء ذلك قبل ساعات من إغلاق باب تلقي العروض لشراء النادي.

وكان العرض القطري هو الثاني لشراء النادي، الذي يتم الإعلان عنه، بعدما أعلن رجل الأعمال جيم راتكليف، الشهر الماضي، اهتمامه بشرائه.

راتكليف الذي يعرف عن حبه الدائم لنادي يونايتد مصمم على رغبته في شراء النادي ومفهوم بأنه وظف خدمات الشركتين العملاقتين في مجال الخدمات المصرفية “جيه بي مورغان” و “غولدمان ساكس” لمساعدته. ويزعم راتكليف أن سيكون حريصا على الحوكمة والاهتمام بتطوير النادي للمرحلة القادمة .

ونقل تقرير لبي بي سي أن مانشستر يونايتد يزعم بأن لديه 1,1 مليار متابع وعاشق للنادي حول العالم ومع ذلك فإنك إذا حسبت أرباحهم فإن الرقم سيصل إلى 500 مليون جنيه، وبالتالي فإنهم يحصلون عملياً على 50 قرش عن كل شخص من عشاق النادي في السنة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...