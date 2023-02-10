أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أنها ستتبرع لضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا بمليون جنيه استرليني.

وقالت في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية: “تشعر رابطة الدوري الممتاز بحزن عميق جراء الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا، والتي أودت بحياة الآلاف من الناس. سنقدم تبرعا بقيمة 1 مليون دولار”.

وأشارت إلى أنها ستمنح المبلغ للجنة الطوارئ في حالات الكوارث (دي إي سي) لتقديم المساعدات الإنسانية مباشرة إلى المحتاجين.

وأضاف البيان: “أيضاً، كدليل على الاحترام لأولئك الذين فقدوا حياتهم، أو تأثر بسبب هذه الأحداث المأساوية، فإن لاعبي الدوري الممتاز والمسؤولين سيقومون بارتداء شارات سوداء خلال مباريات هذه المرحلة”.