فادي طنّوس by فادي طنّوس

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رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز تتبرع بمليون جنيه استرليني لضحايا الزلزال المدمر

فادي طنّوس by فادي طنّوس
رابطة

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أنها ستتبرع لضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا بمليون جنيه استرليني.

وقالت في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية: “تشعر رابطة الدوري الممتاز بحزن عميق جراء الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا، والتي أودت بحياة الآلاف من الناس. سنقدم تبرعا بقيمة 1 مليون دولار”.

وأشارت إلى أنها ستمنح المبلغ للجنة الطوارئ في حالات الكوارث (دي إي سي) لتقديم المساعدات الإنسانية مباشرة إلى المحتاجين.

وأضاف البيان: “أيضاً، كدليل على الاحترام لأولئك الذين فقدوا حياتهم، أو تأثر بسبب هذه الأحداث المأساوية، فإن لاعبي الدوري الممتاز والمسؤولين سيقومون بارتداء شارات سوداء خلال مباريات هذه المرحلة”.

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