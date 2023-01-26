رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي لن يصوم خلال رمضان، لماذا؟

أكد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، أول عربي سيشارك في مهمة تمتد ستة أشهر في الفضاء، أنه غير ملزم بالتزام صيام رمضان بعد انطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية نهاية الشهر المقبل.

وقال النيادي رداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي الأربعاء في مركز جونسون الفضائي في مدينة هيوستن الأميركية “في حالتي يمكن تصنيفي كمسافر، ويحق للمسافر أن يقطع صومه”.

وأضاف “الصوم ليس إلزامياً إذا شعر المرء على سبيل المثال بأن صحته ليست على ما يرام”.

وتابع النيادي قائلا “من هنا يُسمح لنا بتناول كمية كافية من الطعام تفادياً لأي شيء قد يقوّض المهمة أو يهدد أفراد الطواقم”.

وسيصبح النيادي البالغ 41 عاماً أول عربي يمضي ستة أشهر في الفضاء بعد انطلاقه المقرر في 26 شباط/فبراير إلى محطة الفضاء الدولية عبر صاروخ “فالكون 9” المصنّع من شركة “سبايس اكس”.

كما أن النيادي سيكون ثاني إماراتي يشارك في رحلة إلى الفضاء، بعد هزاع المنصوري الذي أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية في أيلول/سبتمبر 2019.

وسيقوم النيادي بهذه المهمة إلى جانب الأمريكيين ستيفن بون ووارن هوبرغ والروسي أندري فيدياييف. وقد تركزت الأسئلة التي وُجهت إلى هؤلاء خلال المؤتمر الصحافي الأربعاء على تأثير الوضع في أوكرانيا على رحلتهم إلى الفضاء.

وقال ستيفن بون من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) “أعمل وأتمرن مع رواد فضاء منذ أكثر من عشرين عاما، ولطالما كان الأمر رائعا”.

وأضاف “فور وصولنا إلى الفضاء، لن يكون هناك سوى طاقم واحد ومركبة واحدة نتشارك فيها الأهداف نفسها”.

ولفت أندري فيدياييف من ناحيته إلى وجود “تاريخ طويل جداً” من التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء.

وقال رائد الفضاء الروسي “حياة الناس في الفضاء، في محطة الفضاء الدولية، تشكل حقاً مثالاً جيداً جداً عن الطريقة التي يجب على البشر أن يعيشوا من خلالها على الأرض”.

وتشكل محطة الفضاء الدولية أحد مجالات التعاون النادرة المتبقية بين موسكو وواشنطن منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، والعقوبات الغربية التي أعقبته.

المهمة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء

وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، تفاصيل المهمة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، حيث ستحمل مركبة الفضاء سبيس إكس دراجون، المسماة “إنديفور”، على متن صاروخ فالكون 9، رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوين، قائد المهمة، ناسا، ووارين هوبيرغ، قائد المركبة، ناسا، وأندري فيدياييف، اختصاصي مهمة، روسكوزموس.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، مساء الأربعاء، للكشف عن آخر مستجدات مهمة Crew-6، حيث تم الإعلان عن المعلومات الرئيسية للمهمة؛ مثل وقت وفرص الإطلاق.

وقال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: “يسرنا اليوم الحديث عن ثاني مهمة لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، وأول مهمة لسلطان في الفضاء. برنامج الإمارات لرواد الفضاء انطلق عام 2017، حين تم اختيار أول رائدي فضاء إماراتيَّين، هزاع المنصوري وسلطان النيادي”. وأضاف: “أطلقنا أولى مهماتنا إلى محطة الفضاء الدولية عام 2019، وقد أسهمت في إلهام آلاف الناس”.

وأضاف: “اليوم سلطان النيادي بات جاهزاً تماماً، حيث أكمل مع زميله هزاع 5 سنوات من التدريبات شملت مهمات السير في الفضاء، والعمليات على متن محطة الفضاء الدولية”، واختتم حديثه قائلًا: “سيكون لدينا ضمن مهمة Crew-6، 20 تجربة علمية من الجامعات الإماراتية، إلى جانب النشاطات التعليمية والتوعوية”.

وقال رائد الفضاء سلطان النيادي: “فكرة الاستيقاظ كل صباح، والنظر من وحدة المراقبة “كوبولا”، حيث يمكنك أن تشاهد الأرض كل 90 دقيقة، هذه الفكرة بحد ذاتها أمر رائع ولا يوصف”.

وأضاف: “مهمة هزاع المنصوري كانت علامة فارقة بالنسبة إلى الحضور الإماراتي المستدام في الفضاء.. وقد وعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، باستكمال هذه المسيرة والمهمات، ونستعد اليوم لإطلاق ثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية. هذه المرة الهدف بات أكبر، ومدة المهمة صارت 6 أشهر ، وأصبح لدى دولة الإمارات رائدي فضاء جديدين يتدربان مع الدفعة 23 من برنامج ناسا لرواد الفضاء”.

وكشف النيادي أنه يطمح لرؤية علم دولة الإمارات مرفوعاً على متن محطة الفضاء الدولية، يحمله رائد فضاء إماراتي. وختم: “دولة الإمارات تقوم بعمل متميز في مجال الفضاء، وأعتقد أننا في خلال السنوات العشرة المقبلة، سنكون جزءاً ريادياً من الجهود العالمية لإحداث نقلة نوعية في مسيرة الاستكشاف.