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رائد الفضاء الأمريكي الشهير ألدرين يتزوج بعمر 93 عاماً

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رائد الفضاء الأمريكي باز ألدرين ثاني إنسان تطأ قدمه سطح القمر مع زوجته أنكا فور
رائد الفضاء الأمريكي باز ألدرين ثاني إنسان تطأ قدمه سطح القمر مع زوجته أنكا فور

أعلن رائد الفضاء الأمريكي الشهير باز ألدرين الذي شارك في بعثة “أبولو 11” وكان ثاني إنسان تطأ قدمه سطح القمر، أنه تزوج الجمعة من حبيبة قديمة له بمناسبة عيد ميلاده الثالث والتسعين.

وعقد ألدرين في احتفال خاص قرانه رسمياً على أنكا فور، نائبة الرئيس التنفيذي لـ”باز ألدرين فنتشرز”.

وكتب رائد الفضاء على تويتر “في عيد ميلادي الثالث والتسعين … يسعدني أن أعلن أنني تزوجت حبيبتي منذ مدة طويلة، الدكتورة أنكا فور”، مرفقا بتغريدته صورة له مع المرأة البالغة 63 عاماً، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية. وأضاف “لقد توحدنا في روابط الزواج المقدسة في احتفال خاص صغير في لوس أنجليس ونحن متحمسان مثل مراهقَين هاربَين”.

وتُظهر المعلومات الواردة عن فور في صفحتها على شبكة “لينكد إن” المهنية أنها حصلت على درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية عام 1996 من جامعة بيتسبرغ. وقبل انضمامها إلى “باز ألدرين فنتشرز”، عملت في شركتي المواد الكيميائية “يونيون كاربايد” و”جونسون ماثيو”. وكانت أيضًا أمينة صندوق “مجلس أعمال الهيدروجين في كاليفورنيا”.

وانتهت زيجات باز ألدرين الثلاث السابقة بالطلاق.

وألدرين هو الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من بعثة “أبولو 11” التي أصبح خلالها مع نيل أرمسترونغ أول إنسانين وطأت أقدامهما سطح القمر في 20 تموز/يوليو 1969.

توفي أرمسترونغ عام 2012 في حين رحل مايكل كولينز، ثالث أعضاء البعثة، في نيسان/أبريل 2021.

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