رائد أعمال إماراتي يكشف أسرار النجاح مع الأطعمة الصحية

“الطعام الصحي ليس عقوبة”، بهذه الفكرة انطلق الشاب الإماراتي ناصر عبدالله المصعبي ليؤسس “Low Calories“، أحد أوائل المطاعم الصحية الإماراتية، و بعد عقد من الزمن، باتت علامته التجارية مرجعًا للراغبين في عيش حياة صحية متوازنة. في هذا الحوار مع محرر أريبيان بزنس عبر البريد، يتحدث المصعبي عن رؤيته للتوسع العالمي، وكيف يكسب شهية عملائه رغم تقليل النكهات التقليدية، وكيف يواجه تحديات صناعة الأطعمة الصحية في المنطقة.

لماذا شاركت في هذا المجال؟ وما هي رؤيتك لتقديم طعام صحي وآمن؟

بدأت رحلتي في عالم الأطعمة الصحية من إيمان شخصي بأن الغذاء هو أساس الصحة وجودة الحياة. هدفي أن أجعل الأكل الصحي خيارًا متاحًا وكنت من اوائل المطاعم الصحية الوطنية المنتشرة قبل عشرة سنوات. رؤيتي هي خلق مجتمع واعٍ يختار طعامه بعناية ويستمتع به في نفس الوقت، حيث تكون وجباتنا آمنة، محسوبة بدقة، وتدعم أهداف كل شخص الصحية سواء كانت فقدان وزن، بناء عضل، أو أسلوب حياة متوازن.

ما خططك المستقبلية بخصوص التوسع والتمويل؟

خطة التوسع لدينا طموحة وتشمل تغطية جميع مدن الخليج، مع فتح فروع استراتيجية في أوروبا وأمريكا وأستراليا. يتم الاستثمار حاليا في المجالات التقنيه واللتي تساعدنا على مواكبة التطور و نعمل على ادخال الذكاء الصناعي AI لمساعدة الجمهور في فهم احتياجاتهم بشكل ابسط .

كيف تميز Low Calories عن غيرها من العلامات الصحية؟

نحن لا نقدم مجرد وجبات قليلة السعرات، بل نقدم تجربة متكاملة تبدأ من اختيار مكونات طازجة ذات جودة عالية، مرورًا بتصميم وجبات متوازنة غذائيًا، وانتهاءً بتوصيلها بطريقة تضمن وصولها طازجة وساخنة. لدينا شفافية كاملة في حساب السعرات والبروتين والدهون والكربوهيدرات لكل وجبة، وهذا يعزز ثقة العملاء بنا. كما أننا نطور باستمرار وصفات مبتكرة بطعم ينافس الأكل التقليدي ويشبع رغبة العميل.

كيف تكسبون شهيتهم رغم تقليل النكهات؟

سرنا يكمن في استخدام بدائل طبيعية وصحية تضيف طعمًا غنيًا بدون الإضرار بالصحة: بهارات طبيعية، أعشاب طازجة، وطرق طهي تحافظ على النكهة مثل الشوي على الفحم والطهي البطيء. هدفنا أن يشعر العميل أن الأكل الصحي ليس “عقوبة” بل متعة.

كيف تضمنون أن وجباتكم صحية ولذيذة؟

لدينا فريق تغذية وطهاة محترفين واخصائيين تغذية يعملون معًا على تصميم كل وجبة، بحيث تكون النكهات متوازنة وقريبة من الأطباق التي يحبها الناس لكن بصيغة صحية. نقلل الملح باستخدام الأعشاب والليمون لتعزيز الطعم، ونستبدل السكر ببدائل طبيعية، ونستخدم الدهون الصحية مثل زيت الزيتون بكميات مدروسة.

كيف تواجهون انخفاض القيمة الغذائية للخضروات والفواكه – كيف تعالجون ذلك؟

نركز على تنويع الخضروات والفواكه في وجباتنا، ونختار المواسم المثالية للحصول على أعلى قيمة غذائية. كما نضيف مصادر طبيعية للمعادن مثل البذور والمكسرات لتغطية أي نقص محتمل في العناصر الدقيقة.

ما هي معايير التوريد وكيف هي العلاقات مع المزارعين؟

لدينا قائمة مورّدين معتمدين يلتزمون بمعايير صارمة للجودة، ونحرص على التعاقد مع موردين محليين قدر الإمكان لضمان الطعم الطازج ودعم الاقتصاد المحلي. نعمل على بناء علاقات مباشرة مع المزارع لتأمين إمداد ثابت وعالي الجودة من الخضار والفواكه.

كيف ترى ثقة العملاء؟

الحمد لله وصلنا إلى مرحلة متقدمة من الثقة مع عملائنا، حيث يعتبرنا الكثيرون شريكًا في رحلتهم الصحية. الشفافية في عرض المكونات والسعرات وتقديم خدمة عملاء تستجيب بسرعة لأي استفسار ساعدتنا في بناء هذه الثقة.

ما دور التقنية في مستقبل Low Calories ؟

التقنية عنصر محوري في خططنا. نعمل على تطوير نظام توصيات غذائية مخصص باستخدام الذكاء الاصطناعي، بحيث يستطيع العميل إدخال أهدافه الصحية ويحصل على خطط وجبات مخصصة له. كما نستخدم البيانات لتحسين الكفاءة التشغيلية والتنبؤ بالطلب وتقليل الهدر الغذائي.

ماذا عن التحديات والفرص في صناعة الأطعمة الصحية؟

أكبر تحدي هو تغيير الصورة الذهنية أن الأكل الصحي ممل أو غالي. نحن نواجه هذا التحدي بابتكار مستمر في الوصفات وتسعير مدروس يجعل الوجبات في متناول الجميع. الفرصة الكبرى هي أن الوعي الصحي في المنطقة يتزايد بسرعة، مما يفتح سوقًا ضخمًا للنمو، ونحن في Low Calories مستعدون لقيادة هذا التحول