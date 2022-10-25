رائدة أعمال إماراتية تطلق شركة متخصصة في تكنولوجيا العقارات

تعتزم أميرة سجواني، رائدة الأعمال في مجال العقارات، تأسيس شركة ناشئة جديدة تحدد من خلالها ممارسة الأعمال التجارية، وتضع معياراً جديداً للتعاملات العقارية، وذلك عبر إطلاق شركة بريبتو(PRYPTO)، وهي شركة ناشئة متخصصة في تكنولوجيا العقارات ومن شأنها إحداث ثورة في هذه الصناعة.

تعد شركة بريبتو(Prypto.com) وجهة شاملة تجمع كل من المشترين والمستثمرين والمُلّاك والوكلاء معاً للاستمتاع بتجربة غنية وجديدة لكافة المعاملات والأنشطة العقارية، حيث توفر للأشخاص نظام متطور يبسط لهم كافة الإجراءات المرتبطة بالملكية العقارية، ويسمح لهم بالاستفادة من النصائح الشخصية التي يقدمها خبراء الأعمال والمبيعات والمتخصصون في الرهن العقاري.

وبهذه المناسبة، قالت أميرة سجواني، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة لشركة بريبتو: “هناك العديد من الخطوات للاستثمار في العقارات أو شراء منزل الأحلام، من هنا، قررنا أن نتبنى نهجاً شموليًا يوفر للعملاء سلسلة من التسهيلات المرتبطة بشراء العقارات”.

وأضافت سجواني قائلة: “مع وجود العديد من المطورين والوكلاء ومقدمي خدمات الرهن العقاري المتنوعة في السوق، فإن وجود منصة رقمية متكاملة مثل بريبتو، ستكون خياراً مثالياً للجميع، حيث أتطلع إلى خدمة جميع اللاعبين والعملاء في هذا القطاع الحيوي”.

من خلال مسيرتها المهنية الطويلة والناجحة في قطاع العقارات، تجلب أميرة سجواني خبرات واسعة إلى شركة بريبتو الجديدة، حيث تم بناء الشركة من خلال الشراكات القوية مع وكلاء العقارات ووكلاء المبيعات والمؤسسات المالية العالمية بالإضافة إلى تسخير أحداث أدوات التكنولوجيا.

يجلب الفريق الذي يعمل في هذه الشركة الناشئة التي تم إطلاقها حديثاً، تجربة جماعية تشمل أكثر من 2 مليار درهم إماراتي من الرهون العقارية، وأكثر من 1,000 مشتري وما يزيد عن 500 موافقة مسبقة.

تحتوي البوابة، الرقمية بالكامل، على لوحة تحكم مخصصة مع منح موافقات فورية، فضلاً عن صرف العمولات من خلال البوابة نفسها، مما يحقق ربحاً مضموناً لكلٍ من العملاء والوكلاء، على حد سواء.

ستقدم شركة بريبتو خدمات متعددة تشمل كلاً من: خدمات الرهن العقاري وإصدار حقوق الملكية والشراء وخدمة “الإيجار الآن والدفع لاحقاً” والملكية الجزئية، ومفاهيم أخرى مستقبلاً.

تلتزم سجواني بتأسيس شركة بريبتو كأكبر منصة للاستثمار في مجال العقارات وتكنولوجيا العقارات، مع خطط للتوسع على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث تعمل سجواني مع متخصصين في الصناعة لبناء مزايا تنافسية ومتميزة مدعومة بالتكنولوجيا، إذ تتمثل مهمتها في إحداث ثورة شاملة في سوق العقارات، وإعادة تحديد معايير مُلكية المنازل من خلال إنشاء حلول متكاملة.

وفي هذا السياق، علقت سجواني قائلة: “نحن نقوم بكل الأعمال التي تتطلب جهد مضاعف ابتداءً من الحصول على أفضل معدلات الرهن العقاري لعملائنا، والحصول على الموافقات المسبقة في غضون 48 ساعة، والتأكد من زيادة العائد على الاستثمار إلى أقصى حد ممكن للعملاء”. واختتمت سجواني حديثها بالقول: “لن تكون شركة بريبتو هي مشروع تكنولوجيا العقارات النموذجي الخاص بك فحسب، بل ستكون عبارة عن نظام تقني متكامل سيعيد تعريف تجربة العقارات للعملاء والوكلاء على حدٍّ سواء”.