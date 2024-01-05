رئيس مكدونالدز يحذر من تأثر عدد كبير من أصل 40 ألف مطعم بـ “معلومات مضللة”

حذر كريس كمبنسكي الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز في منشور على موقع لينكد من “معلومات مضللة” حول العلامة التجارية أثرت بأداء قرابة 2000 مطعم في الشرق الأوسط وخارجه لشركة مكدونالدز التي تنتشر علامتها التجارية عبر قرابة 40 ألف مطعم حول العالم.

وقال: “في كل دولة نعمل فيها ومن بينها الدول الإسلامية، يمثل ماكدونالدز بكل اعتزاز مالكون محليون يعملون بلا كلل لخدمة مجتمعاتهم ودعمها إذ يقومون بتوظيف الآلاف من مواطنيهم”. وتحدث كمبنسكي أمس الخميس في لقاء مع المستثمرين من أن عددا من الأسواق في الشرق الأوسط والبعض الآخر خارج المنطقة تشهد “تأثيرا ملموسا على الأعمال” بسبب الحرب في غزة .

وشهدت سلاسل وجبات سريعة غربية كبرى من بينها ماكدونالدز وستاربكس حملات مقاطعة شعبية طوعية إلى حد كبير بسبب موقفها المؤيد لإسرائيل والمزاعم بشأن علاقاتها المالية بها. واعتبر كمبنسكي أن المعلومات المضللة حول علامات تجارية مثل ماكدونالدز كانت “محبطة ولا أساس لها من الصحة”.

الرئيس التنفيذي لماكدونالدز