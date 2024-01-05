فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

رئيس مكدونالدز يحذر من تأثر عدد كبير من أصل 40 ألف مطعم بـ “معلومات مضللة”

قرابة 2000 مطعم مكدونالدز بالشرق الأوسط تأثرت بما وصفه الرئيس التنفيذي بمعلومات مضللة

فريق التحرير by فريق التحرير

حذر كريس كمبنسكي الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز في منشور على موقع لينكد من “معلومات مضللة” حول العلامة التجارية أثرت بأداء قرابة 2000 مطعم في الشرق الأوسط وخارجه لشركة مكدونالدز التي تنتشر علامتها التجارية عبر قرابة 40 ألف مطعم حول العالم.

وقال: “في كل دولة نعمل فيها ومن بينها الدول الإسلامية، يمثل ماكدونالدز بكل اعتزاز مالكون محليون يعملون بلا كلل لخدمة مجتمعاتهم ودعمها إذ يقومون بتوظيف الآلاف من مواطنيهم”. وتحدث كمبنسكي أمس الخميس في لقاء مع المستثمرين من أن عددا من الأسواق في الشرق الأوسط والبعض الآخر خارج المنطقة تشهد “تأثيرا ملموسا على الأعمال” بسبب الحرب في غزة .

وشهدت سلاسل وجبات سريعة غربية كبرى من بينها ماكدونالدز وستاربكس حملات مقاطعة شعبية طوعية إلى حد كبير بسبب موقفها المؤيد لإسرائيل والمزاعم بشأن علاقاتها المالية بها. واعتبر كمبنسكي أن المعلومات المضللة حول علامات تجارية مثل ماكدونالدز كانت “محبطة ولا أساس لها من الصحة”.

الرئيس التنفيذي لماكدونالدز

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