رئيس مايكروسوفت يهدد بريطانيا بعد إحباط صفقة الاستحواذ على أكتيفيجن بليزرد

هدد براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس “مايكروسوفت” بريطانيا قائلا إنه أكثر أيام مايكروسوفت سوداوية في بريطانيا، وهدد بأنه سينقل عمليات مايكروسوفت إلى الاتحاد الأوروبي على اعتباره أكثر ودية مع الشركات من بريطانيا.

تم الإعلان عن قرار هيئة أسواق المال الاربعاء، أي في نفس اليوم الذي حضر فيه رئيس الوزراء ريشي سوناك حفل استقبال لممثلي صناعة ألعاب الفيديو في 10 داونينج ستريت أمس.

ونقلت أ ف ب أن هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة أوقفت الأربعاء صفقة تستحوذ “مايكروسوفت” بموجبها على شركة ألعاب الفيديو الأميركية “أكتيفيجن بليزرد” لقاء 69 مليار دولار، لاعتبارها أنّ عملية الشراء هذه تضرّ بالمنافسة في مجال الألعاب السحابية. وعرقلت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة إتمام الصفقة “بسبب مخاوف… من أن تحدث تغييرا في مستقبل سوق الألعاب السحابية الذي يشهد نمواً مطرداً، وهو يؤدي إلى الحد من الابتكار وإتاحة خيارات أقل للاعبين في المملكة المتحدة خلال السنوات المقبلة”، على ما جاء في القرار النهائي الذي أصدرته الهيئة. وأعلنت شركة “مايكروسوفت” من جهتها أنّها ستطعن بالقرار المتعلق بعملية الاستحواذ التي لم تحظَ بعد بموافقة الهيئات الناظمة في أوروبا أو الولايات المتحدة.

وكانت الشركة المالكة لماركة “اكس بوكس” لألعاب الفيديو بدأت العام 2022 محاولتها لإنشاء ثالث أكبر شركة ألعاب في العالم من خلال الاستحواذ على “أكتيفيجن بليزرد”، الشركة المطوّرة للعبتي “كاندي كراش” و”كول أوف ديوتي” الشهيرتين، ما أثار مخاوف في شأن مكافحة الاحتكار في مختلف أنحاء العالم. وأشارت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة الأربعاء إلى أنّ الحلول المقترحة من “مايكروسوفت” في شأن الألعاب السحابية تحوي “مكامن خلل مهمةً” وتتطلب مزيداً من الإشراف التنظيمي.

وأضافت أن “توقيف عملية الدمج سيتيح للفاعلين في السوق مواصلة العمل وتطوير الألعاب السحابية من دون تدخل من الجهات الناظمة”. وانتقدت “أكتيفيجن بليزرد” بدورها قرار الهيئة البريطانية، معتبرةً أنه مؤشر إلى أنّ بريطانيا “غير منفتحة تجاه الصفقات” المتعلقة بالمجال التكنولوجي، رغم إصرار حكومة المملكة المتحدة على أنّ البلاد تشكل مركزاً عالمياً للتكنولوجيا. وتابعت في بيان “إنّ الاستنتاجات التي ذُكرت في التقرير تضرّ بالبريطانيين الذين يواجهون آفاقاً اقتصادية صعبة بصورة متزايدة”.