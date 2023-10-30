رئيس كولمبيا يتدخل للمساعدة في العثور على والد نجم ليفربول لويس دياز

تدخل الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في المساعدة في قضية اختطاف مسلحين مجهولين، السبت، والدي لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، لويس دياز، في موطنهما كولومبيا. وجرى إنقاذ والدته، فيما لا يزال والده مفقودا، وتعمل الشرطة الكولومبية على العثور على والد دياز وضبط مختطفيه.

ووزعت الشرطة الكولمبية منشورات لمكافأة قدرها 50 ألف دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات تساعد بإنهاء اختطاف لويس مانويل دياز.

وتحدث سفير كولومبيا لدى المملكة المتحدة روي باريراس إلى دياز لاعب ليفربول بعد أن وصف اختطاف والدي لويس بأنه “مؤسف” وقال إن تحريره أصبح “أولوية وطنية”. وقال في رسالة مباشرة إلى الخاطفين بعد التأكد من إنقاذ سيلينيس والدة دياز وإعادتها لأقاربها، إن لويس مانويل دياز لا يزال مفقودا وسط مخاوف من أن خاطفيه قد نقلوه إلى فنزويلا.

Este es el ambiente que se vive en la casa de Luis Díaz en Barrancas, La Guajira. Autoridades hacen presencia luego de que secuestraran a sus padres. La madre del jugador fue rescatada #VocesySonidos pic.twitter.com/NkbmLIAwnL — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 28, 2023

وتواصل السلطات في كولومبيا عملية البحث للعثور على والد لاعب كرة القدم لويس دياز لاعب ليفربول. وذكرت وسائل إعلام محلية أن لويس مانويل دياز وزوجته سيلينيس مارولاندا، والدة لاعب كرة القدم، اختطفا على يد رجال مسلحين ليلة السبت 28 أكتوبر، في مقاطعة لاغواخيرا بشمال كولومبيا. وذكرت بوابة إل كولومبيانو أن رجلين كانا يستقلان دراجة نارية اختطفا الزوجين في محطة وقود في مدينة بارانكاس، بالقرب من الحدود مع فنزويلا. ومع ذلك، تم إنقاذ والدة اللاعب يوم السبت، حسبما أفاد رئيس الفريق جوستافو بيترو.