رئيس غوغل السابق يشتري اليخت المهجور بالكاريبي

اشترى الرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل ، إريك شميدت ، يختًا فاخرًا مهجورًا يبلغ طوله 267 قدمًا راسخًا في مرسى كاريبي خلال العام الماضي. تم التخلي عن “ألفا نيرو” في أنتيغوا في مارس 2022 ، بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا. المالك المحتمل للسفينة هو القلة الروسية أندريه جوريف. كانت السفينة المهجورة تتدهور بسرعة وغير مؤمنة وتشكل خطرًا كبيرًا على اليخوت الأخرى في فالماوث هاربور.

وطرحت حكومة أنتيغوا وبربودا في وقت سابق من هذا العام، يخت ألفا نيجرو Alfa Nero ، المجهز بمسبح لا متناهي ومهبط للطائرات العمودية ، للبيع بالمزاد لتغطية رسوم الرسو الشهرية البالغة 112 ألف دولار.

وذكرت وكالة بلومبرغ يوم الجمعة أن الفائز بالمزاد هو شميدت. وقال السير رونالد ساندرز ، سفير أنتيغوا في الولايات المتحدة ، إنه “فاز بالمزاد هذا الصباح في عملية شفافة تمامًا” ، حيث اشترى السفينة مقابل 67.6 مليون دولار. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على جوريف العام الماضي وقالت إنه اشترى السفينة مقابل 120 مليون دولار في عام 2014. ونفى مالك اليخت. بعد عام من الرسو بطاقم مصغر ، من المحتمل أن تكون الخطوة التالية لـ Alfa Nero هي حوض جاف ، حيث سيخضع للصيانة للتأكد من أنه لا يزال صالح للإبحار.

يذكر أن إيريك شميت سبق وتسلم منصب الرئيس التنفيذي لغوغل سنة 2001 وقد تخلى مؤخرا عن منصبه الاستشاري في غوغل ليتفرغ للعمل مع الجيش الأمريكي في مجال ابتكار تقنيات التسليح وأدوات الذكاء الاصطناعي.

خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي وما تلاها أثار شميدت الكثير من الجدل، ففي عام 2005 ، أدرجت غوغل صحفيي CNET على القائمة السوداء بعد نشر الموقع تقريرا حول البيانات الهائلة التي يكدسها غوغل من حسابات المستخدمين. تضمنت القصة نشر معلومات حول شميت الرئيس التنفيذي آنذاك بعد أن تم الحصول عليها من خلال عمليات البحث على الإنترنت بما في ذلك صافي ثروته وتفاصيل حول كونه أحد حضور مهرجان ذا برنينغ مان.

ومن المفارقات أن الصحيفة القبرصية كشفت أفراد عائلة شميت الذين حصلوا على الجنسية القبرصية مع عنوان شميت بالكامل، من اسم الشارع وحتى مكان قصره المنيف.

وأثارت آراء شميت الجدل أيضًا حين تحدث حول بيانات المستخدم والخصوصية في عام 2009 ، حين سئل عما إذا كان يجب على الأشخاص مشاركة المعلومات غوغل بمستوى ما يسر به الشخص لصديق موثوق، و أجاب ملمحا إلى أن الخصوصية غير مهما طالما لم يكن لديك أمر سيئا تود إخفاءه وعليك أن لا تقوم به أصلا.