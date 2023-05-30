ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

رئيس ديليفيرو ينتقد سياسة كريم للتوصيل بدفع درهم عن كل دقيقة تأخير لأنها ضارة

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أريبيان بزنس- تالة عيسى– قال أنيس حرب، المدير العام في ديليفرو الشرق الأوسط، في حوار مع أريبيان بزنس إن السياسة المثيرة للجدل لشركة كريم بدفع درهم واحد عن كل دقيقة تأخير عند طلبيات توصيل الطعام، ترسل رسالة خاطئة.

ولدى سؤاله حول حملة كريم التسويقية التي تغري بحصول الزبون على درهم لقاء كل دقيقة تأخير في توصيل الطعام بحد أعلى يصل لـ 10 دراهم، أشار بالقول:” بالنسبة لي شخصيا أرى أن حملة التسويق التي ترتكز على التأخير لها تبعات في أذهان المستهلكين، وأبعد من تلك الأبعاد على نطاق أوسع، أدرك أصداء بعض الانتقادات لكني لا أعبأ كثيرا بحملتهم التسويقية”.

سيتم تحويل الأموال إلى حساب الزبون الرقمي من خلال محفظة كريم باي، وهي صالحة فقط حتى 8 يونيو.

لاقت المبادرة منذ ذلك الحين انتقادات شديدة حيث بدأ الكثيرون بالشعور بالقلق حول تأثير ذلك على سائقي التوصيل، من الجانب المالي ومن جهة السلامة نظرا لضغوط تدفع بهم للاستعجال والقيادة بسرعة كما ظهر في تغريدات على تويتر لانتقاد هذه الخطوة ، قائلين إن المبادرة تروّج للقيادة المتهورة والبعض وصفها بأنها فكرة فاشلة.

لا أرى أن هذه هي الرسالة الصحيحة التي يجب إرسالها ولا أعتقد أنه شيء نريد أن ترتبط به علامة ديليفيرو التجارية بشكل وثيق جدًا أيضًا.” و قال حرب إن الفكرة الكاملة للتأخير وتبعاته، هو أمر أصبح خلفنا ومن الماضي.

“لا يمكنني التعليق على كيفية تأثير ذلك على السائقين. لا أعرف كيف يقومون بتحفيز ما يحدث مع التأخيرات، وهذا أمر عليهم توضيحه. لذلك لا تعليق على ذلك “.

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