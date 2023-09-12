رئيس “جدوى البساتين”: المشاريع السعودية الضخمة أعادت تشكيل السوق وأوجدت شركات عملاقة وفرت آلاف الفرص للمطورين والشركات

قال عبد العزيز بن خالد الشقري الرئيس التنفيذي لشركة جدوى البساتين، إن سوق التطوير العقاري في المملكة يعيش طفرة كبيرة مع إطلاق رؤية السعودية 2030 التي أعادت تكوين مشهد التطوير العقاري، وانتقلت به من مفهوم تقليدي سيطر على السوق لعشرات السنين، إلى مفهوم جديد يركز على الإبداع والتطوير وإطلاق شركات ومشاريع كبرى تضع معايير غير مسبوقة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة جدوى البساتين في تصريحات إعلامية على هامش المشاركة في معرض سيتي سكيب العالمي الذي تستضيفه الرياض حتى 13 سبتمبر: “نرى الآن شركات عملاقة تطلق العديد من مشاريع التطوير العقاري في المملكة منها على سبيل المثال المكعب، والقدية، والمسار الرياضي، وحديقة الملك سلمان، وروشن، وهذه المشاريع تحتاج إلى مئات المطورين العقاريين، سواء كانوا كبار أو متوسطي الحجم، للمشاركة فيها والمساهمة في تطويرها.

وأكد الشقري “إن العامل الحاسم الذي سيفتح الطريق أمام المطورين العقاريين للمشاركة في هذه المشاريع هو انفتاحهم على التجارب العالمية، وتعاونهم مع شركات التطوير العقاري المبدعة حول العالم، لنقل المعرفة والخبرة وتطبيقها على أرض الواقع في المملكة”. وقال الشقري أن شركة “جدوى البساتين” عززت مكانتها في قطاع التطوير العقاري، من خلال تصميم وتطوير منتجات عقارية متميزة نجحت من خلالها في تطبيق كود وادي حنيفة في “حي البساتين” بمنطقة الدرعية، ليحقق نجاحاً مميزا جعل منه نموذجاً يحتذى به في تكامل المعاصرة والإبداع بشكل وثيق مع هوية المملكة وتراثها المعماري”.

وأكد الشقري أن رؤية 2030 وضعت الرياض في قلب المشهد الاقتصادي العالمي وجعلتها أهم مراكز المال والأعمال في المنطقة، ما دفع الطلب على المساحات المكتبية للنمو بشكل متصاعد، وأوجدت فرصاً كبيرة للمطورين العقاريين لتطوير مختلف أنواع المساحات المكتبية والتجارية، كاشفاً عن إطلاق شركة جدوى البساتين لمشروع “مكاتب البساتين” الذي تم إنشاؤه في موقع استراتيجي على طريق الملك خالد. ليقدم أكثر من 30 ألف متر مربع من المساحات المكتبية. وقال الشقري ” يجمع مشروع مكاتب البساتين بين التصاميم الرائعة والاطلالات الطبيعية الخضراء، مع مساحات عمل صحية ومستدامة موزعة ليصل ضوء الشمس لكل متر مربع منها، مطبقة كود وادي حنيفة العمراني بشكل مثالي”، موضحا أن التصميم المعماري الخارجي للمباني مستوحى من خارطة الرياض القديمة، ليعكس روح المنطقة وتراثها العمرني العريق، كما يوفر المشروع مواقف سيارات سفلية بمعدل سيارة واحدة لكل ٢٢ متر مربع من المساحة المؤجرة”.

وختم الشقري حديثه بالإشارة إلى مشروع برج “نخيل البساتين” الأيقوني الذي سيرتفع 166 متراً في سماء الرياض بإطلالة مميزة على مركز الملك عبدالله المالي، والذي سيقدم بيئة لأدارة الأعمال بمفهوم عصري يواكب رؤية 2030، مشيراُ إلى أن برج “نخيل البساتين” سيوفر إطلالة بانورامية على جميع معالم الرياض، مع تصميم فريد تقدمه شركة kpf العالمية التي تزين مشاريعها معظم عواصم العالم، ليكون معلماً بارزا يتألق في مدينة الرياض. يذكر أن شركة “جدوى البساتين” أطلقت عدة مشاريع عقارية أحدثها مشروع حي البساتين الذي يتكون من 270 فيلا تم بناؤها على ثلاث مراحل، حيث شملت المرحلتين الأولى 83 فيلا تم تسليمها و 73 فيلا قيد التسليم ، فيما تضمنت المرحلة الثالثة إضافة 60 فيلا من منتج “جاردنز” الذي يشهد طلباً عالياً، و44 فيلا أيقونية من منتج هيلز بمستوى رفاهية قياسي. وشاركت “جدوى البساتين” في معرض سيتي سكيب العالمي ضمن جناح مميز استعرضت خلاله فلل “جاردنز” و “هيلز” وتجربتها – التي تعد الأولى من نوعها – في تطبيق كود وادي حنيفة على مشروع عقاري متكامل في منطقة الدرعية.

ويقع مشروع حي البساتين في موقع استراتيجي بمدينة الرياض على طريق الملك خالد وتقاطع مع طريق الإمام سعود، ويمتاز بقربه من منطقة الدرعية التراثية والحي الدبلوماسي وجامعه الملك سعود، ويمتد على مساحة نصف مليون متر مربع ويتألف من فلل سكنية متنوعة داخل حي متكامل آمن، مع حراسة على مدار الساعة، إضافة إلى 45 ألف متر مربع من المساحات المكتبية والتجارية، ومدرستين بمساحة 38،000 متر مربع.