رئيس تنفيذي جديد لشركة أيون العربية السعودية لحلول المخاطر التجارية

عيّنت شركة أيون Aon plc للخدمات المُتخصصة سامر الفايز في منصب الرئيس التنفيذي لشركة أيون العربية السعودية لحلول المخاطر التجارية في المملكة العربية السعودية.

وفي منصبه الجديد، سوف يُشرف الفايز على تعزيز أداء فريق أيون في المملكة، ما يعتبر خطوة هامة جداً مع مواصلة الشركة تقديم خدمات عالية الجودة في إدارة المخاطر للعملاء في السعودية. يُعتبر سوق التأمين السعودي من الأسواق سريعة النمو، حيث ارتفع إجمالي أقساط التأمين المُكتتبة بنسبة 8.4٪ في العام 2021 [1]، بينما شهد سوق الاستشارات الأوسع نمواً بنسبة 18.8٪ في العام نفسه [2]. وحول تعيين الرئيس التنفيذي الجديد لحلول المخاطر التجارية، علّق فلاد بوبكو ، الرئيس التنفيذي لشركة أيون في وسط وغرب أوروبا والشرق الأوسط بالقول: “يتمتع سامر بخبرة عريقة وشخصية ديناميكية واحترام كبير للآخرين، ولديه سجل حافل في العمل في بيئاتٍ مُعقدة وسريعة التغيير. إن خبرته في قطاع التأمين ووساطة التأمين تتضمن المزيج الذي نحتاجه من التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال والاكتتاب ووساطة التأمين والعلاقات القوية مع العملاء”.

من جهته، قال الفايز، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة أيون العربية السعودية لحلول المخاطر التجارية في المملكة: “يشهد السوق السعودي نمواً سريعاً، ما يوفر فرصاً إستراتيجية كبيرة. وتؤدي التحولات في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد والجغرافيا السياسية إلى تقلباتٍ غير مسبوقة، ويكمن عملنا في مساعدة العملاء على تجاوز هذه التحديات الجديدة، ما يزيد من أهمية تحديد وقياس وإدارة التعرض للمخاطر. وتحرص شركة أيون على اتخاذ أفضل القرارت التي تصب في مصلحة عملائها، وأنا أتطلع إلى العمل مع الفريق لتقديم قيمة استثنائية للعملاء وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء المنطقة”.