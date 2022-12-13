رئيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية: نعمل على تصنيع طائرات مسيرة محليا

قال وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية إن المملكة تعمل على تصنيع طائرات مسيرة محليا وذلك مع ازدياد أهميتها في الوقت الراهن.

أوضح أبوخالد في كلمته بمنتدى الميزانية السعودية 2023 الذي نظمته وزارة المالية بالرياض أن الأنظمة غير المأهولة هي مستقبل الصناعات العسكرية ومنها الطائرات والمركبات المسيرة.

أضاف أبو خالد، وهو الرئيس التنفيذي السابق لشركة نورثروب غرومان العالمية للدفاع والفضاء في الشرق الأوسط، أن المملكة العربية السعودية تركز على تطوير أجهزة الاستشعار ومنظومات الرادارات ومواكبة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأوضح أن الشركة السعودية للصناعات الدفاعية أصبحت من بين أكبر مئة شركة صناعات دفاعية في العالم وأنها تسعى لتكون ضمن أكبر من 25 شركة بالعالم في 2030.

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الطائرات المسيرة في سطور

الطائرات المسيرة جزء من منظومة طيران غير مأهولة تشمل جهاز تحكم أرضيا ومنظومة اتصال مع المركبة.

توجيه الطائرة يجري إما بواسطة تحكم بشري أو بواسطة طيار آلي مساعد داخل المركبة، وتوجد أنواع متقدمة تعمل ذاتيا دون تدخل بشري.

مع بداية القرن الحادي والعشرين أصبحت الطائرات المسيرة جزءا أساسيا من تجهيزات معظم الجيوش.

مع تطور تكنولوجيا التحكم وانخفاض التكاليف توسع استخدامها ليشمل أغراضا غير عسكرية مثل مراقبة حرائق الغابات، والتصوير الجوي، وتسليم الطرود، والزراعة، والمراقبة.

تختلف الطائرات المسيرة في أحجامها وقدراتها وتصنف إلى خمس فئات أساسية بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة وضخمة حيث يبدأ وزن الإقلاع في الفئة الصغيرة من عشرة كيلوجرامات تقريبا ويصل إلى 600 كيلوجرام في الفئة الأكبر.