ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1025 نزيلا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

 أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بالإفراج عن 1025 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه المبادرة من صاحب السمو رئيس الدولة، في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.

ويحرص رئيس الدولة كل عام على العفو عن مجموعة من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية خلال شهر رمضان المبارك، لتعزيز الروابط الأسرية وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء، ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذا الشهر الفضيل لإعادة التفكير بمستقبلهم والعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة.

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