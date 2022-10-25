رئيس الحكومة العراقية المكلف يطلب عقد جلسة ثقة

طلب الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة العراقية محمد شياع السوداني البرلمان بعقد جلسة الخميس للتصويت على منح الثقة لحكومته، وفقاً لما نقلته قناة كردستان 24 التلفزيونية عن مصدر برلماني دون تحديد تفاصيل أخرى.

وكان رئيس السوداني قد أعرب عن رغبة الحكومة المقبلة في تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة بما في ذلك التعاون الأمني بين الجانبين.

وقال إنه أكد في لقاء مع السفيرة الأميركية لدى بغداد آلينا رومانوسكي وقائد قوات التحالف الدولي ماثيو مكفارلن على أن الحفاظ على الأمن هو الدعامة الأساسية لأي إصلاح اقتصادي.

وأضاف أن الجانبين بحثا “استمرار التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب في إطار المشورة والتدريب، وبما يحفظ سيادة العراق ويساعد في تنمية قدرات القوات الأمنية العراقية”.

من جانبها، جددت السفيرة الأميركية دعم بلادها للحكومة العراقية الجديدة وتطلعها إلى توسيع أطر التعاون الثنائي، فيما أكد قائد قوات التحالف أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين.

وكان من المتوقع أن تعقد جلسة نيابية قبل أيام من أجل التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة للحكومة العراقية.

و أكد السوداني، استمراره في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة، وإجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية في الحكومة الائتلافية المقبلة.

وأشار إلى أن الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي المسؤولية سيتم بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقفهم من الجوانب القانونية وتحديد موعد جلسة مجلس النواب الخاصة بنيل الثقة.

وكان السوداني تعهد، بتقديم تشكيلة حكومية قوية وقادرة على بناء البلد، بعد أن كلفه بتلك المهمة عبد اللطيف رشيد الذي انتخب في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري رئيساً للبلاد، بعد أشهر من المماطلة والصراعات، واستقالة نواب الصدر.