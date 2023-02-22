سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسسياسة واقتصادمقالات

فيفيك ثاني مرشح من أصل هندي يترشح لمنصب الرئيس الأمريكي

سامر باطر by سامر باطر

أعلن رائد الأعمال التكنولوجي الهندي الأمريكي فيفيك راماسوامي عن طموحه بمنصب الرئيس الأمريكية بالإعلان عن ترشحه لسباق 2024 الرئاسي الأمريكي، وهو بذلك يصبح ثاني أمريكي من أصل هندي يدخل الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري بعد نيكي هايلي التي أعلنت الأسبوع الماضي رسميا ترشحها لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية.

رجل الأعمال الهندي الأمريكي فيفيك راماسوامي أطلق حملته مع تعهد بإعادة الجدارة وإنهاء الاعتماد على الصين. راماسوامي ، 37 عامًا ، هاجر والديه إلى الولايات المتحدة من ولاية كيرالا وكانا يعملان في مصنع جنرال إلكتريك في أوهايو ، وجاء هذا الإعلان خلال مقابلة مباشرة في برنامج فوكس نيوز في وقت الذروة مع تاكر كارلسون ، المعلق السياسي المحافظ ، حسبما أفادت وكالة PTI.

وكانت السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، التي تنتمي إلى الحزب الجمهوري، قد نشرت لقطات فيديو على حسابها الموثق بموقع “تويتر” لتعلن فيه ترشحها لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية. أرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: “حان الوقت لجيل جديد من الأميركيين”، مؤكدة تحمسها لخوض هذه المنافسة.

يذكر أن الحملات الانتخابية ركزت سابقا على استقطاب أصوات الهنود الأمريكيين باعتبارهم كتلة ديمغرافية ذات نفوذ متزايد، وأشار تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي” إلى أن الجالية التي تشكل 1% فقط من القوة الناخبة الأمريكية تعتبر الكتلة الثانية بين المهاجرين بعد الأمريكيين من أصول مكسيكية، وتتزايد أعدادها بسرعة تجاوزت 150% بين عامي 2000 و2018، بالإضافة إلى كونها المجموعة العرقية الأكثر دخلًا بما يتجاوز 100 ألف دولار للفرد في المتوسط عام 2015، وهو ما جعل أفرادها ضمن الفئات المتبرعة للحملات الانتخابية بصورة متزايدة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...