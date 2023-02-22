فيفيك ثاني مرشح من أصل هندي يترشح لمنصب الرئيس الأمريكي

أعلن رائد الأعمال التكنولوجي الهندي الأمريكي فيفيك راماسوامي عن طموحه بمنصب الرئيس الأمريكية بالإعلان عن ترشحه لسباق 2024 الرئاسي الأمريكي، وهو بذلك يصبح ثاني أمريكي من أصل هندي يدخل الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري بعد نيكي هايلي التي أعلنت الأسبوع الماضي رسميا ترشحها لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية.

رجل الأعمال الهندي الأمريكي فيفيك راماسوامي أطلق حملته مع تعهد بإعادة الجدارة وإنهاء الاعتماد على الصين. راماسوامي ، 37 عامًا ، هاجر والديه إلى الولايات المتحدة من ولاية كيرالا وكانا يعملان في مصنع جنرال إلكتريك في أوهايو ، وجاء هذا الإعلان خلال مقابلة مباشرة في برنامج فوكس نيوز في وقت الذروة مع تاكر كارلسون ، المعلق السياسي المحافظ ، حسبما أفادت وكالة PTI.

وكانت السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، التي تنتمي إلى الحزب الجمهوري، قد نشرت لقطات فيديو على حسابها الموثق بموقع “تويتر” لتعلن فيه ترشحها لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية. أرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: “حان الوقت لجيل جديد من الأميركيين”، مؤكدة تحمسها لخوض هذه المنافسة.

Get excited! Time for a new generation.



Let’s do this! ? ?? pic.twitter.com/BD5k4WY1CP — Nikki Haley (@NikkiHaley) February 14, 2023

يذكر أن الحملات الانتخابية ركزت سابقا على استقطاب أصوات الهنود الأمريكيين باعتبارهم كتلة ديمغرافية ذات نفوذ متزايد، وأشار تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي” إلى أن الجالية التي تشكل 1% فقط من القوة الناخبة الأمريكية تعتبر الكتلة الثانية بين المهاجرين بعد الأمريكيين من أصول مكسيكية، وتتزايد أعدادها بسرعة تجاوزت 150% بين عامي 2000 و2018، بالإضافة إلى كونها المجموعة العرقية الأكثر دخلًا بما يتجاوز 100 ألف دولار للفرد في المتوسط عام 2015، وهو ما جعل أفرادها ضمن الفئات المتبرعة للحملات الانتخابية بصورة متزايدة.