سامر باطر by سامر باطر

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رئيس الإمارات يوجه بتقديم 3 ملايين دولار لإعمار بلدة حوارة الفلسطينية

سامر باطر by سامر باطر

وجه رئيس دولة الإمارت محمد بن زايد آل نهيان بتقديم ثلاثة ملايين دولار لدعم إعادة إعمار بلدة حوارة الفلسطينية والمتضررين من الأحداث الأخيرة بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وستنفذ المبادرة من قبل دائرة البلديات والنقل – أبوظبي بالتعاون مع نادي الصداقة الإماراتي ـ الفلسطيني.. وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق. وعقدت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي اجتماعاً لبحث آلية تنفيذ المبادرة وتقديم الدعم.. بحضور محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة والوفد الفلسطيني الذي ضم كلاً من رئيس بلدية حوارة معين ضميدي وجلال عودة ومحمد عبدالحميد، عضوي مجلس البلدية وعمار الكرد رئيس نادي الصداقة الإماراتي ـ الفلسطيني ..

كما بحث الاجتماع تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجال العمل البلدي بين الجانبين. ورحب الشرفاء بالوفد الفلسطيني الشقيق ..مؤكداً اهتمام قيادة دولة الإمارات الحكيمة بدعم الشعب الفلسطيني والمساهمة في إعادة تطوير المنطقة المتضررة في حوارة. وقال الشرفاء إن اهتمام دولة الإمارات بدعم الأشقاء في فلسطين نابع من مواقفها الثابتة في مساندة الأشقاء وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لهم.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...