رئيس الإمارات يبدأ زيارة رسمية إلى قطر

بدأ رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاثنين، زيارة رسمية إلى قطر.

واستقبل أمير، قطر تميم بن حمد آل ثاني، ضيفه في المطار، حسبما أعلن الديوان الأميري القطري، في زيارة تتزامن مع تنظيم قطر لبطولة كأس العالم.

أهمية الزيارة

تعد تلك هي الزيارة الأولى منذ يناير كانون الثاني 2021، حين انتهت أخيرا مقاطعة دبلوماسية واقتصادية كانت قد بدأت في يونيو/حزيران 2017.

قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إنّ الزيارة التي جاءت بدعوة من أمير قطر “تأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين”.

إرهاصات عودة العلاقات

وافقت الدول الأربع على رفع القيود في قمة لمجلس التعاون الخليجي في يناير/كانون الثاني 2021 في مدينة العلا السعودية.

التقى ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، أمير قطر ، تميم بن حمد آل ثاني، خلال افتتاح كأس العالم قبل أسبوعين، واضعا وشاحا باللون العنابي الذي يرمز لقطر.

في مايو/أيار الماضي، زار أمير قطر أبوظبي لحضور جنازة الشيخ خليفة، الأخ غير الشقيق للشيخ محمد ورئيس الإمارات السابق.