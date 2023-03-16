رئيس الإمارات يبحث العلاقات الثنائية مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية نبأ استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل مد جسور التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

كما بحث الجانبان القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل على دعم السلام والتعاون في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها للتنمية والازدهار.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

اكثر من مصدر يقول ان هذا المسؤول العسكري والامني الايراني?الذي وقع الاتفاق السعودي الايراني في الصين في طريفه الى الإمارات. الحوار مع طهران مهم واقامة علاقات حسن الجوار اهم لكن ستظل ايران اكبر خطر على امن الخليج العربي

https://t.co/0YHOI7qPOwhttps://t.co/987dwz92AV pic.twitter.com/Y2xMwyYxzS — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) March 15, 2023