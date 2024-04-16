رئيس الإمارات ونائباه يُعزّون سلطان عُمان في ضحايا السيول والأمطار

بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها السلطنة.. متمنياً سموّه الشفاء العاجل للمصابين، وداعياً الله تعالى أن يحفظ السلطنة وشعبها من كل مكروه، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة.

خالص تعازينا لأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان .. ولأهل عمان .. ولجميع طلاب العلم في عمان في وفاة طلاب المدرسة في محافظة شمال الشرقية نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي تمر بها السلطنة .. قلوبنا معكم .. ومصابكم مصابنا … وأبناؤكم أبناؤنا … رحمهم الله وأسكنهم فسيح… pic.twitter.com/8RFDMtDqQ9 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 15, 2024

صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نشر في تدوينة على حسابه في منصة «إكس» أمس قائلا: «خالص تعازينا لأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.. ولأهل عمان.. ولجميع طلاب العلم في عمان في وفاة طلاب المدرسة في محافظة شمال الشرقية نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي تمر بها السلطنة.. قلوبنا معكم.. ومصابكم مصابنا.. وأبناؤكم أبناؤنا.. رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه وألهم أهلهم الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».