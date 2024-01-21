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رئيس أكبر بنك أميركي : ترامب كان محقا في معظم القضايا الأساسية

جيمي ديمون: الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان على حق في معظم القضايا الهامة

فريق التحرير by فريق التحرير
ترامب

صدم جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك “جيه بي مورغان”، الكثيرين حين أكد في لقاء صحفي أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان على حق في معظم القضايا الهامة كما هو الحال بموقفه من حلف شمال الأطلسي، وكان على حق فيما يتعلق بالهجرة، أما الاقتصاد فقد شهد نموا جيدا فيما نجح الإصلاح الضريبي الذي قدمه». ومضى ديمون رئيس أكبر بنك أمريكي بالقول إن ترامب كان على حق أيضًا بشأن بعض انتقاداته للصين.

ووجه جيمي ديمون تحذيرًا للديمقراطيين بعدم الاستخفاف بأنصار ترامب واستبعادهم على اعتبار أنهم أشخاصًا ينجذبون حصريًا إلى شخصه. وقال ديمون لشبكة CNBC يوم الأربعاء من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: “أتمنى أن يفكر الديمقراطيون بعناية أكبر عندما يتحدثون عن مؤيدي ترامب (المعروفين باختصار ماجا MAGA أي شعاره بجعل أمريكا عظيم مجددا ”.

ترامب


ديمون، الذي اشتبك مع ترامب في الماضي والذي وصف نفسه في السابق بأنه “ديمقراطي نوعا ما”، إن جعل أنصار ترامب كبش فداء الناس لايفيد، وكذلك إقصاءهم بدلاً من الاستماع إلى مخاوفهم الأساسية. وقال ديمون: “لا أعتقد أنهم يصوتون لصالح ترامب بسبب قيم عائلته”.

ويعد رأي ديمون لافتا لأنه ليس مجرد أحد أكثر الرؤساء التنفيذيين نفوذاً في العالم، بل لأنه يعبر عن صدق ونقد ذاتي بعد أن سبق وتشاجر مع ترامب حين اختلف معه في قضايا أخرى، مما يجعل تعليقاته جديرة بالاهتمام.

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