سامر باطر by سامر باطر

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رئيس أكبر بنك أمريكي يحذر ويطالب بالاستعداد لإعصار اقتصادي

سامر باطر by سامر باطر

حذّر الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، جيمي ديمون، المستثمرين بالاستعداد لإعصار اقتصاد، مع استفحال التحديات غير المسبوقة بين تشديد السياسة النقدية وغزو روسيا لأوكرانيا. وقال ديمون الأربعاء، إن الأمر يستدعي التروي والتقييم قائلا “الإعصار انطلق وفي طريقة إلينا.. ولا نعرف ما إذا كانت عاصفة صغيرة أم إعصار خارق مثل إعصار ساندي، لكن من الأفضل الاستعداد حالياً”، وفقاً لما ذكرته بلومبرغ

. جاءت تصريحات ديمون، بعدما قال في اجتماع المستثمرين الخاص بأكبر بنك أميركي الشهر الماضي: “سحب عاصفة” تلوح في تتلبد في الأفق سحب عاصفة ستأتي على الاقتصاد الأميركي، غير أنه راجع توقعاته مؤخراً، في ضوء التحديات التي يواجهها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي يحاول فيه كبح جماح التضخم. وقال ديمون: “في الوقت الحالي، الأمور تسير على ما يرام، ويعتقد الجميع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه التعامل معها”.

ولفت ديمون إلى أن بنك “جي بي مورغان” يعكف على الاستعداد لهذا الاضطراب من خلال التحفظ في ميزانيته العمومية. وقال: “أرغب بالتخلص بطريقة ما من الودائع غير الأساسية مرة أخرى، وهو ما يمكننا القيام به من حيث الحجم، لحماية أنفسنا حتى نتمكن من خدمة العملاء في الأوقات الصعبة”. ومع ذلك، أشار إلى قوة المستهلك، والأجور المتزايدة، ووفرة الوظائف باعتبارها علامات مضيئة في الاقتصاد.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...