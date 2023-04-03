رئيسة وزراء فنلندا تقّر بهزيمتها في الانتخابات التشريعية أمام يمين الوسط

أقرت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين بهزيمتها في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد والتي فاز بها حزب «الائتلاف الوطني» (يمين وسط) أمام «حزب الفنلنديين» (يمين متطرّف)، بينما حلّ حزبها الاجتماعي-الديموقراطي في المرتبة الثالثة. وفي خطاب أمام أنصارها، قالت مارين (37 عاماً) التي ستفقد قريباً منصبها «مبروك للفائز بالانتخابات، مبروك للائتلاف الوطني، مبروك لحزب الفنلنديين، الديمقراطية قالت كلمتها».

وبعد تقدم القوميين في السويد المجاورة وانتصار اليمين المتطرف في إيطاليا العام الماضي، يتساءل كثيرون عما إذا كانت فنلندا ستنضم إلى قائمة دول الموجة القومية الشعبوية في أوروبا.

خروج فنلندا من الاتحاد الأوروبي “فيكسيت”

ورغم من أنه يشارك منذ أكثر من عشرين عاما في الحياة السياسية في البلاد، إلا أن “حزب الفنلنديين” لم يتصدر يوما نتائج أي انتخابات عامة.

وأكد يوهو راكونن أستاذ العلوم السياسية في معهد “إي2 ريسرش” أن الحزب المناهض للهجرة والذي يؤيد ما يسميه “فيكسيت”، أي خروج فنلندا من الاتحاد الأوروبي، استطاع الاستفادة من التضخم الحالي ويتصدر نوايا التصويت بين الشباب. أضاف راكونن أن ما يعزز التأييد لما كان يسمى “الفنلنديين الحقيقيين” هو “ارتفاع أسعار الطاقة والانخفاض العام في القوة الشرائية”.

وحققت سانا مارين، أصغر رئيسة حكومة في العالم عندما وصلت إلى السلطة في نهاية 2019، شعبية كبيرة لإدارتها الجيدة لأزمة جائحة كوفيد-19 ومسألة الانضمام إلى الناتو التي رفضها حزبها قبل الحرب في أوكرانيا.

وقال مو شيمر (26 عاما) الناشط في الحزب الديمقراطي الاجتماعي: “جعلتنا فخورين، كان الناس في السابق يسخرون منا، كنا حزبا يتبع نهجا قديما”. لكن يشير محللون إلى أنها لا تحظى بتأييد الجميع. حيث قال يوهو راكونن إن “مارين لا ترضي الجميع. فمع أنها تحظى بشعبية استثنائية، إلا أنها تثير معارضة وعمقت الانقسام السياسي”. ويمثل الاقتصاد الحجة الرئيسية لهجوم المعارضة التي تندد بارتفاع الدين العام.

يذكر أن سانا مارين أصبحت أصغر رئيسة وزراء في العالم في عام 2019 عن عمر يناهز 34 عامًا.