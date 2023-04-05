طوقت فرق أمنية وعناصر من الشرطة بدروع مكافحة الشغب صباح اليوم منزل نيكولا ستيرجن ، وشوهدت عملية اقتياد زوجها بيتر موريل الذي قبض عليه في في غلاسكو في عملية تزامنت مع مداهمة الشرطة مقر الحزب في إدنبرة ضمن تحقيق حول فقدان أموال خصصها الحزب الوطني الاسكتلندي للاستفتاء على الاستقلال بحسب بي بي سي.

ويعتقد أن نيكولا ستيرجن وزوجها بيتر موريل أصبحا في صميم تحقيق كبير للشرطة حول التبرعات المفقودة التي قُدمت إلى الحزب الوطني الاسكتلندي لتمويل حملته من أجل الاستقلال. ضباط الشرطة ، بمن فيهم خبراء الطب الشرعي وغيرهم ممن يحملون دروع مكافحة الشغب داهموا منزل العائلة في غلاسكو ومقر الحزب القومي في إدنبرة بعد اعتقال موريل ، 58 عامًا ، في وقت مبكر من صباح اليوم. تم موريل من قبل مفتشي الشرطة الذين يحققون في مصير أكثر من نصف مليون جنيه تم التبرع بها للحزب الوطني الاسكتلندي لدفع تكاليف حملة استفتاء الاستقلال الثانية التي لم تجري أبدًا.

ويأتي اعتقال بعد أسبوع واحد فقط من تنحي ستيرجن كوزيرة أولى بعد ثماني سنوات، ليتولى حمزة يوسف منصبها في رئاسة الحزب قبل أسابيع.

فازت ستيرجن بعضوية البرلمان الاسكتلندي في عام 1999، وأصبحت نائبة زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في عام 2004.

وشغلت منصب الوزيرة الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، عندما تسلمت السلطة من أليكس ساموند بعد الهزيمة في استفتاء الانفصال.

وقادت ستيرجن الحزب الوطني الاسكتلندي إلى سلسلة من الانتصارات الانتخابية على مستوى المملكة المتحدة، واسكتلندا.