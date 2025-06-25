رؤية سيسكو لنمو الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط المدفوعة باستثمارات ابتكار عالمية بمليارات الدولارات

انضمت سيسكو مؤخرا لتحالف “ستارغيت الإمارات” ووسعت شراكتها مع المملكة العربية السعودية استجابة لمجهود المنطقة الطموح في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. تستثمر سيسكو بكثافة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط من خلال مبادرات متعددة مثل توسيع الشراكة مع المملكة العربية السعودية والانضمام لتحالف شركات ستارغيت الإمارات كشريك مميز، بحسب ما تحدث به الدكتور جاي ديدريتش، نائب الرئيس الأول ومسؤول الابتكار العالمي لدى سيسكو، لأريبيان بزنس. أوضح الدكتور جاي قائلاً: “إن أحدث سلسلة من إعلانات وشراكات سيسكو في الشرق الأوسط تُمثل تطورًا طبيعيًا في ظل ظهور الذكاء الاصطناعي، وتسارع وتيرة التحول التكنولوجي”. وقال المدير التنفيذي لشركة سيسكو خلال مقابلة حصرية: “يتميز الشرق الأوسط بروح استباقية عالية. نشهد قيامه بتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص وفقًا لأعلى المعايير”، مضيفًا أن لوائح الأمن السيبراني “تتماشى مع نمو الذكاء الاصطناعي بطريقة لا تستجيب لها بالضرورة معظم دول العالم الأخرى بنفس السرعة”.

خطط تطوير البنية التحتية للشرق الأوسط

في الإمارات العربية المتحدة، انضمت سيسكو إلى تحالف ستارغيت كشريك تقني مفضل إلى جانب G42 وOpenAI وOracle وNvidia ومجموعة SoftBank. تخطط المبادرة لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في أبوظبي بسعة مستهدفة تبلغ جيجاواط واحد، وسعة أولية تبلغ 200 ميجاواط بحلول عام 2026. وأكد المسؤول التنفيذي قائلاً: “ستوفر سيسكو حلولاً متقدمة لأمن الشبكات والمراقبة لتسريع نشر مجموعات حوسبة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي”، واصفاً الجدول الزمني بأنه “متقدم للغاية”. وفي المملكة العربية السعودية، أعلنت سيسكو مؤخراً عن حملة استثمارية ضخمة لتعزيز مستقبل الذكاء الاصطناعي في المملكة. وإضافةً إلى الشراكة الاستراتيجية مع شركة HUMAIN AI الجديدة في المملكة العربية السعودية، قامت سيسكو بسلسلة من الاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية – والتي تشمل البحث والمهارات والبنية التحتية. ويقول الدكتور جاي: “شراكتنا مع هيومين HUMAIN في المملكة العربية السعودية عظيمة، لأننا سنساعد في بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي هي الأكثر انفتاحاً وقابلية للتوسع ومرونة وفعالية من حيث التكلفة في العالم”. تمتد استراتيجية الشركة الإقليمية لتشمل أيضًا دعم الفعاليات الكبرى، حيث تخطط سيسكو للعمل مع رعاة معرض الرياض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 لتطوير بنية تحتية رقمية آمنة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يُسهم في سلاسة العمليات وتقديم تجارب مميزة. ويستند هذا إلى سجل سيسكو الحافل في توفير بنية تحتية آمنة للشبكات للفعاليات العالمية، مثل الألعاب الأولمبية وفعاليات كأس العالم.

سيسكو تُعزز مهارات 500,000 متدرب في المملكة العربية السعودية

تُمثل شراكة سيسكو الموسعة في المملكة العربية السعودية تتويجًا لأكثر من 25 عامًا من العمل في المملكة، مما يُمكّنها من دعم مبادرات رؤية المملكة 2030. يشمل التعاون خططًا لإنشاء معهد سيسكو للذكاء الاصطناعي في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، بناءً على علاقة الشركة القائمة مع الجامعة. لدعم جاهزية الذكاء الاصطناعي، التزمت شركة سيسكو بصقل مهارات 500,000 متعلم في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى أكثر من 400,000 متعلم تم تدريبهم بالفعل من خلال أكاديمية سيسكو للشبكات في المملكة. وأضاف أن المبادرة تُظهر نجاحًا ملحوظًا في التنوع بين الجنسين، حيث بلغت نسبة النساء 36% من المشاركين، متجاوزةً بذلك المتوسطات العالمية.

ويقول الدكتور جاي: “ما تدركه المنطقة هو أنه لا يمكنك الاستثمار في التكنولوجيا فحسب، بل يجب عليك الاستثمار في تطوير المهارات بالتزامن مع ذلك، وإلا فلن تحصل أبدًا على القيمة الكاملة لاستثماراتك التكنولوجية”. ويظل تطوير القوى العاملة الإقليمية محوريًا في استراتيجية سيسكو، حيث درّب برنامج أكاديمية سيسكو للشبكات في الشرق الأوسط وأفريقيا 1.1 مليون طالب عبر 2000 أكاديمية في عام 2024 وحده. وقد دربت الشركة 4.5 مليون متعلم في جميع أنحاء المنطقة منذ تنفيذ البرنامج في المنطقة. كشف المسؤول التنفيذي قائلاً: “نعلم أن 92% من الوظائف ستتأثر بالذكاء الاصطناعي، سواءً بشكل معتدل أو واسع النطاق، في كل وظيفة على حدة”. وأضاف: “إن التزامنا هو ضمان تأهيل الأفراد وتمكينهم من خوض هذا التحول”.

تتطلب وتيرة التغيير التكنولوجي مناهج تعلم مستمرة، حيث تنفذ سيسكو برامج “صقل المهارات بسرعة الابتكار” داخليًا، وتوسع نطاق هذه المنهجيات لتشمل شركائها الإقليميين.

التزام سيسكو بتطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي في الشرق الأوسط

يتماشى نهج الشرق الأوسط في تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول مع إطار سيسكو، الذي يؤكد على الشفافية والإنصاف والمساءلة والخصوصية والأمان. تطبق الحكومات الإقليمية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي المسؤول التي تتوافق مع مبادئ سيسكو الراسخة. وأضاف المسؤول التنفيذي: “نحرص عمدًا، من خلال إطار عمل سيسكو للذكاء الاصطناعي المسؤول، على عدم تضمين التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي، ونرى أن المنطقة مناسبة تمامًا لهذا الإطار”.

وأوضح قائلاً: “نماذج الذكاء الاصطناعي، المُدرَّبة على مجموعات بيانات ضخمة أنشأها البشر وأشرف عليها المطورون، تعكس بطبيعتها التحيزات المجتمعية الموجودة في البيانات. وللحد من التحيز في نماذج الذكاء الاصطناعي، ندعو في سيسكو إلى إعطاء الأولوية لمجموعات بيانات متنوعة وتمثيلية، وتطبيق استراتيجيات صارمة للكشف عن التحيز والتخفيف منه أثناء تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره”.

يُعالج إطار عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول للشركة المتطلبات التنظيمية الإقليمية، مع دعم الطبيعة ذات الحدين لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، التي تُوفر قدرات مُحسَّنة للأمن السيبراني

وأوضح قائلاً: “نماذج الذكاء الاصطناعي، المُدرَّبة على مجموعات بيانات ضخمة أنشأها البشر وأشرف عليها المطورون، تعكس بطبيعتها التحيزات المجتمعية الموجودة في البيانات. وللحد من التحيز في نماذج الذكاء الاصطناعي، ندعو في سيسكو إلى إعطاء الأولوية لمجموعات بيانات متنوعة وتمثيلية، وتطبيق استراتيجيات دقيقة للكشف عن التحيز والتخفيف منه أثناء تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره”.

يُعالج إطار عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول للشركة المتطلبات التنظيمية الإقليمية، مع دعم الطبيعة المزدوجة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، التي توفر قدرات مُحسَّنة للأمن السيبراني، بالإضافة إلى معالجة نقاط الضعف المحتملة التي تتطلب إدارة دقيقة.

تُولي سيسكو اهتمامًا كبيرًا لمخاوف سيادة البيانات والخصوصية، بينما تُوفر استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الوطنية أطرًا لتحقيق نمو متوازن في جميع أنحاء المنطقة.

التقدم في الشبكات الكمومية

يمتد استثمار سيسكو في التقنيات الرائدة إلى أبحاث الشبكات الكمومية، حيث تُطوِّر الشركة رقائق التشابك الكمومي ومولدات عشوائية كمومية لمفاتيح التشفير.

أشار المدير التنفيذي إلى أن التقنيات الكمومية قد تظهر تجاريًا في غضون خمس سنوات، متجاوزًا التقديرات السابقة التي كانت تستهدف عام 2035.

وصرح المدير التنفيذي قائلًا: “بناءً على ما نراه وما تقوم به سيسكو بنشاط، أعتقد شخصيًا أننا سنشهد ظهور التقنيات الكمومية في السنوات الخمس المقبلة. نريد بناء الإنترنت الكمومي تمامًا كما بنينا البنية التحتية للإنترنت التي نتمتع بها اليوم”.

يعمل مختبر أبحاث الكم التابع للشركة في كاليفورنيا على تطوير تقنية الشبكات لربط أجهزة الكمبيوتر الكمومية، مع التركيز على مهمة سيسكو الأساسية المتمثلة في تأمين الاتصال العالمي. ويستفيد هذا النهج من شبكة شركاء سيسكو حول العالم لمواجهة تحديات البنية التحتية المعقدة.

تركيز سيسكو على البحث والتطوير

يمثل التقاء الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمومية ما وصفه المدير التنفيذي بأنه “فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل”، وهو أمر يُضاهي قانون مور، ولكنه يؤثر على صناعة التكنولوجيا بأكملها.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن “كل شيء يتغير كل 18 إلى 24 شهرًا”. هذا التقارب، كما هو الحال في العلوم، حيث تنبع القيمة الحقيقية من العمل متعدد التخصصات.

أعلنت شركة سيسكو عن 15 حلاً تقنيًا جديدًا في فعالية سيسكو لايف الأخيرة في الولايات المتحدة، مما يُظهر تسارع وتيرة الابتكار.

تستثمر الشركة أكثر من 6 مليارات دولار سنويًا في البحث والتطوير، بينما تستحوذ بانتظام على شركات للحفاظ على زخم الابتكار.

يؤكد الدكتور جاي: “تعالج سيسكو 80% من حركة الإنترنت العالمية يوميًا من خلال معداتها، مما يجعل الشركة العمود الفقري للبنية التحتية للتحولات التكنولوجية الحالية والمستقبلية”.

القيادة الثاقبة مفتاح التقدم التكنولوجي في الشرق الأوسط

تبرز رؤية القيادة كعامل تمييز رئيسي لتبني الشرق الأوسط للتقنيات الناشئة. وقد استذكر المسؤول التنفيذي نهج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال المناقشات المبكرة حول برنامج التسريع الرقمي في المملكة العربية السعودية.

“عدد 10 أشياء كانت مهمة جدًا بالنسبة له لبدء العمل. وقلنا: حسنًا، رائع. ما هي الأولوية أو الأولويتان؟ فقال: لا، أريد القيام بالعشرة جميعًا”. كان هذا هو نوع الحماس والاندفاع المُعدي الذي شهدناه مستمرًا بلا هوادة.

وقد خلقت قيادة ثاقبة مماثلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، متمثلة في مبادرات الشيخ محمد المبكرة للتحول الرقمي، بيئةً استشرافيةً مواتيةً للابتكار تتماشى مع نهج سيسكو في تطوير التكنولوجيا.

وتعمل دول المنطقة على ترسيخ مكانتها كقادة عالميين في مجال التكنولوجيا، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستثمارات البنية التحتية، وبرامج تنمية القوى العاملة التي تُرسي أسس التقدم التكنولوجي المستدام.

واختتم المدير التنفيذي حديثه قائلاً: “سيسكو موجودة في المنطقة منذ فترة طويلة، فنحن شركاء فيها منذ أكثر من 25 عامًا، وسنكون فاعلين للغاية وشريكًا رائعًا على مدى السنوات الـ 25 القادمة وما يليها”.