رأس قرصان معلومات روسي بـ 10 ملايين دولار

رصدت الولايات المتّحدة مكافأة بقيمة عشرة ملايين دولار لمن يزوّدها بمعلومات تقودها إلى توقيف وإدانة قرصان معلوماتية روسي متّهم بالوقوف خلف هجمات استهدفت خصوصاً شرطة واشنطن ومدارس ومستشفيات.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إنّ ميخائيل ماتفيف متّهم باستخدام برامج فدية إلكترونية، على غرار “لوكبيت” و”بابوك” و”هايف”، لمهاجمة أهداف في الولايات المتّحدة انطلاقاً من روسيا بقصد الحصول من ضحاياه على فديات مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليون دولار.

ونقل البيان عن فيليب سيلينغر، المدّعي العام الفدرالي في نيوجيرسي، قوله إنّ القرصان كان “يقوم بتشفير بيانات العديد من الضحايا، ولا سيّما مستشفيات ومدارس وجمعيات ووحدات شرطة” من بينها شرطة واشنطن ومطالبة أصحابها بمبالغ مالية مقابل الإفراج عنها.

وأضافت الوزارة أنّ القرصان استخدم العديد من الأسماء المستعارة، من بينها “وازاواكا” و”إم1إكس” و”بوريسلسين”.

ويستخدم قراصنة الإنترنت برامج الفدية لاختراق أنظمة معلوماتية غير محصّنة وتشفير بياناتها أو سرقتها. وبعدها، يطلب المتسلّلون من أصحاب هذه الأنظمة دفع فديات مالية مقابل فكّ هذا التشفير وذلك تحت طائلة نشرها أو عدم فكّ تشفيرها.

وعرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يزوّدها بمعلومات تؤدّي إلى توقيفه وإدانته.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها أن تأثيرات هجمات برمجيات الابتزاز (الرانسوم وير) كبيرة وواسعة النطاق، إذ تعاني الضحايا من فقدان معلومات حساسة وانكشافها وتعطيل الخدمات الحيوية. وتعتبر روسيا ملاذا آمنا للمجرمين السيبرانيين وبيئة تتمتع فيها الجهات الفاعلة في مجال برمجيات الابتزاز بحرية إجراء عمليات سيبرانية خبيثة ضد الولايات المتحدة وشركائنا وحلفائنا.

وتعلن وزارة الخارجية الأمريكية عن تقديم مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار ضمن برنامج مكافآت مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك مقابل معلومات تفضي إلى توقيف المواطن الروسي ميخائيل بافلوفيتش ماتفيف (Mikhail Pavlovich Matveev) و/أو إدانته بالجريمة المنظمة عبر الوطنية. ونحن نتخذ هذه الإجراءات بحق ماتفيف بالنظر إلى الدور الذي لعبه في حوادث برمجيات الابتزاز التي استهدفت إنفاذ القانون والشركات في الولايات المتحدة والبنية التحتية الحيوية في مختلف أنحاء العالم.

وكشفت وزارة العدل بالتزامن مع هذا الإجراء عن لائحتي اتهام ضد ماتفيف في مقاطعة كولومبيا ومقاطعة نيو جيرسي، كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات مالية على ماتفيف.

ونشر مكتب التحقيقات الفدرالي صوراً ومعلومات عن ماتفيف.

وفي حالة إدانته، يواجه ميخائيل ماتفيف عقوبة تصل إلى السجن لأكثر من 20 عاماً.