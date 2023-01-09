فادي طنّوس by فادي طنّوس

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رأس الخيمة: ضبط أكثر من 100 كلغ من الحشيش على متن قارب صيد

فادي طنّوس by فادي طنّوس
إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تضبط 100 كلغ من الحشيش

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أنها قامت بالتعاون مع قيادة حرس السواحل بالإمارة، بضبط عدد من تُجّار المخدرات بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولة تهريب 103 كيلو من مخدّر الحشيش إلى الدولة على متن قارب صيد في أحد سواحل إمارة رأس الخيمة.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، إن تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة، تفيد بأن هناك محاولة لتهريب مواد مخدرة من الحشيش عبر سواحل الإمارة ليتم على الفور تشكيل فريق متمكن بالتعاون مع قيادة خفر السواحل للبحث والتقصي.

واشار إلى أنه تم ضبطهم في الحال على متن قارب صيد بأحد السواحل وبحوزتهم 103 كيلو من الحشيش المخدر، وتمت إحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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وأشاد النعيمي بجهود وتعاون رجال وفرق قيادة حرس السواحل بالإمارة، مع رجال مكافحة المخدرات، مثمناً دورهم البناء، في حماية المجتمع من آفة المخدرات والحد من تهديد أمنه واستقراره، مؤكداً أن جهود رجال مكافحة المخدرات مستمرة للإطاحة بالمجرمين من مهربين ومروجين وغيرهم من الشبكات الإجرامية التي تستهدف زعزعة واستقرار الأمن والأمان الذي تسعى وزارة الداخلية إلى نشره وتعزيزه على مدار الساعة.

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