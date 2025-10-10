رأس الخيمة تطلق أول أسطول تجاري للشاحنات ذاتية القيادة في الإمارات

أعلنت شركة إيفوكارغو العاملة في تكنولوجيا النقل ذاتي القيادة وشركة سيراميك رأس الخيمة عن إطلاق أول أسطول تجاري للشاحنات الكهربائية ذاتية القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويترسخ هذا الإنجاز في منطقة الحمرا الصناعية برأس الخيمة. تُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في قطاع اللوجستيات، حيث ستقوم شاحنات Evo N1 ذاتية القيادة بنقل البضائع بين مختلف عمليات سيراميك رأس الخيمة ضمن المنطقة الصناعية. وتتميز هذه الشاحنات بقدرتها على رفع ما يصل إلى طنين ومدى يصل إلى 200 كيلومتر لكل شحنة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويخفض التكاليف بشكل كبير. تعتمد شاحنات إيفوكارغو N1 على نظام قيادة آلي من الجيل الخامس ونظام إدراك متطور مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يجمع بين أجهزة الليدار، والسونار، والكاميرات للتنقل بسلامة ودقة في البيئات الصناعية المعقدة. وتضمن تقنية إيفوكارغو المتطورة سلامة تشغيلية فائقة عبر إطار رباعي الطبقات يشتمل على نظام كبح هوائي احتياطي وإيقاف عن بعد.

تتراوح مدة شحن شاحنات Evo N1 بين 40 دقيقة وست ساعات، ما يسمح بتشغيلها ليوم كامل، حسب منفذ الشحن. وفي الوقت نفسه، تُقلل المركبات الكهربائية الانبعاثات الضارة بشكل ملحوظ مقارنةً بشاحنات الديزل التقليدية. يُذكر أن نموذج أعمال إيفوكارغو يقوم على مبدأ الروبوتات كخدمة (RaaS)، ما يتيح للشركات الوصول إلى هذه التقنية دون الحاجة لتكاليف رأسمالية أولية ضخمة، مما يجعلها متاحة وقابلة للتطوير للعمليات اللوجستية التجارية. ويأتي هذا النشر في وقت تسعى فيه حكومة رأس الخيمة جاهدة لتنفيذ خطط طموحة لتمكين التنقل الذكي ضمن رؤيتها الشاملة للتنقل 2030، مما يرسخ مكانة الإمارة كـ أرض اختبار للتقنيات المتقدمة، ومنافساً قوياً في هذا المجال. كما تعزز الشاحنات الكهربائية التزام سيراميك رأس الخيمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) من خلال عمليات لوجستية خالية من الانبعاثات.