رأس الخيمة تتصدّر المشهد العقاري كواحدة من أسرع الأسواق نمواً في المنطقة

تتصدر إمارة رأس الخيمة المشهد العقاري الإقليمي، مؤكدةً مكانتها كواحدة من أسرع الأسواق نموًا في المنطقة، في ظل رؤية استراتيجية طموحة يقودها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. لم تعد الإمارة مجرد وجهة سياحية، بل تحولت إلى مركز استثماري جاذب، مدفوعةً بطفرة غير مسبوقة في القطاع العقاري، ومشاريع نوعية ترسم ملامح مستقبلها الاقتصادي والعمراني. وتشهد رأس الخيمة نموًا ملحوظًا في مبيعات وأسعار العقارات على مدار السنوات الثلاث الماضية، مدعومةً بتنوع اقتصادي لافت وتدفق استثمارات عالمية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم، حيث تشير التوقعات إلى أن النمو السكاني سيولد طلبًا على ما يزيد عن 45 ألف وحدة سكنية إضافية بحلول عام 2030. وقد استقطبت هذه البيئة الاستثمارية الواعدة كبار المطورين العالميين مثل “إعمار”، و”الدار”، و”إلينغتون”، إضافةً إلى الشركات المحلية الرائدة مثل “مرجان”، و”الحمرا”، و”رأس الخيمة العقارية”.

تأتي جزيرة المرجان في صدارة هذا التحول، بقيادة المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة “مرجان”. تعد الجزيرة وجهة بحرية رائدة تستضيف أفخم العلامات الفندقية العالمية مثل “وين”، و”جي دبليو ماريوت”، و”نوبو”، و”ميسوني”، و”العنوان”. وتواصل “مرجان” توسيع محفظتها عبر مشروع “راك سنترال”، أحدث وجهة اقتصادية متكاملة متعددة الاستخدامات، والتي ستجمع بين الأعمال، والترفيه، والعيش العصري.

كما تساهم شركتا “الحمرا” و”رأس الخيمة العقارية” بدور محوري في هذه النهضة. فشركة “الحمرا”، بقيادة الرئيس التنفيذي بينوي كورين، ترسّخ معايير جديدة للحياة المتكاملة عبر مشروعها “قرية الحمرا” الذي يضم أكثر من 4000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى ملعب جولف عالمي، ومنتجع “والدورف أستوريا ريزيدنسز”. ومن جانبها، تعمل شركة “رأس الخيمة العقارية” على إثراء الواجهة البحرية بمشروعها “ميناء” الذي يضم منتجعات حائزة على جوائز مثل “أنانتارا ميناء رأس الخيمة” و”إنتركونتيننتال رأس الخيمة”، وتستعد لاستقبال مشاريع جديدة مثل “نيكي بيتش” و”فورسيزونز”. وفي تصريحات صحفية، أكد عبدالعزيز الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، أن رؤية الإمارة تتحول اليوم إلى واقع ملموس يخلق بيئة مستدامة وجاذبة للاستثمارات العالمية. وأضاف سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن رأس الخيمة تحظى باهتمام عالمي غير مسبوق، معربًا عن ثقته في استمرار هذا الزخم.