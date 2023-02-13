رأس الخيمة العقارية تحقق 31 مليون درهم صافي ربح في 2022

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تحقيق إيرادات سنوية بلغت 408 ملايين درهم لعام 2022، وصافي ربح قدره 31 مليون درهم.

وقالت الشركة التي تتخذ من إمارة رأس الخيمة مقراً لها، إن النتائج القوية أرست أساساً لمزيد من النمو في عام 2023.

وقامت شركة رأس الخيمة العقارية خلال العام الماضي بتسليم 207 فلل في مجمع “ماربيا”، السكني، بالإضافة إلى 266 شقة في “جلفار ريزيدنس” في جزيرة الريم في أبوظبي، بالإضافة إلى افتتاح منتجع إنتركونتيننتال، في جزيرة الحياة، المصنف بدرجة 5 نجوم.

أرباح رأس الخيمة العقارية

حققت الشركة أرباحاً إجمالية بلغت 140.51 مليون درهم، وصافي ربح قدره 31 مليون درهم مع ربحية للسهم الواحد، بلغت 0.015 درهم لعام 2022.

وقفز إجمالي أصول الشركة في نهاية عام 2022 إلى 6.32 مليار درهم، مقارنة بـ 6.21 مليار درهم في عام 2021.

وقال عبد العزيز عبد الله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية: “تعكس هذه النتائج قوة البيئة الاقتصادية والاستثمارية التي نعمل بها، وتوفر أساساً قوياً للتقدم نحو المرحلة التالية من استراتيجيتنا في العام الجاري، والاستعداد لما بعده”.

ومن جهته، قال سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي للشركة: “لقد حققنا رقماً قوياً من الإيرادات، وتمكنا من تحقيق رقم قياسي في عمليات تسليم المشاريع السكنية وعروض الضيافة من فئة 5 نجوم”.

وتابع المهتدي: “هذه الإنجازات تضعنا أمام مسؤولية تعزيز جودة خدماتنا، التي نأمل أن نعبر عنها بافتتاح منتجع أنانتارا في وقت لاحق من هذا العام، وإنجاز خططنا وتنويع عروض الضيافة الشاملة في ميناء العرب. التي ستغتني باستكمال مجموعة تطوير سكنية من الفلل والشقق الفاخرة”.

وأضاف: “والأهم، نحن اليوم على مشارف بدء المرحلة التالية من برنامج التطوير الذي سيبني قيمة لعملائنا ومساهمينا وإمارة رأس الخيمة”.