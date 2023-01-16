أقر الدكتور ساتوشي كاماياتشي ، مدير الجمعية الطبية اليابانية أنه لا يستطيع تفسير سر ارتفاع معدلات الوفيات بكوفيد 19 رغم تصدر اليابان بأعلى معدلات تلقى لقاحات الفيروس وجرعاته المعززة.

وأصابت معدلات الوفيات العالية، خبراء يابانيين بالذهول لدى تفسير الإحصائيات الرسمية اليابانية، لأعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا “كوفيد-19” منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث سجل أكثر من 10 آلاف وفاة.

ما الذي يمكن أن يفسر هذا؟ تاكاجي واكيتا ، رئيس المجلس الاستشاري الياباني للاستجابة لفيروس كوفيد، أجاب قائلا:” يصعب تفسير سبب ارتفاع وفيات كوفيد”، كذلك كانت اجابة الدكتور ساتوشي كاماياتشي ، مدير الجمعية الطبية اليابانية، الذي أقر قائلا إنه هناك الكثير من الأمور التي لا نعرفها وليس لدينا دليل حول ذلك”.

لكن لسوء الحظ ، بدأت اليابان عام 2023 بالإبلاغ عن أعلى حصيلة يومية لوفيات كوفيد على الإطلاق. خلال حقبة التعزيز التي بدأت في أوائل عام 2022 ، كانت كل موجة أعلى بشكل ملحوظ من السابقة.

ومنذ عام 2020 تحتسب الوفاة في اليابان لأي شخص يموت بنتيجة إيجابية لكورونا على أن سبب الوفاة هو كورونا بغض النظر عن السبب المباشر للوفاة.

ويشير طبيب قلب، وهو عاصم مالهوترا أن العامل المساهم في زيادة الوفيات قد يكون لقاحات تحتوي جرعات لقاح مودرنا Moderna على أكثر من ثلاثة أضعاف كمية الحمض النووي الريبي المرسال mRNA (100 ميكروغرام) ، مقارنة بـ فايزر Pfizer (30 ميكروغرامًا).

BREAKING BBC News:



Cardiologist says likely contributory factor to excess cardiovascular deaths is covid mRNA vaccine and roll out should be suspended pending an inquiry.



We did it. We broke mainstream broadcast media ??? pic.twitter.com/F72YS7JAuE — Dr Aseem Malhotra (@DrAseemMalhotra) January 13, 2023

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أعلى معدل في تلقي اللقاحات لكن هناك أكثر من 62 ألف حالة وفاة -أظهرت الإحصائيات الرسمية اليابانية، ارتفاع حاد بأعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا “كوفيد-19” منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث سجل أكثر من 10 آلاف وفاة.