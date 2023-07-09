قررت الحكومة العمانية، اليوم الأحد، أن يكون يوم الخميس 20 يوليو/تموز 2023 إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص في سلطنة عمان وذلك بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام وحلول العام الهجري الجديد 1445 هـ.

وقال القرار الوزاري الصادر عن وزارة العمل “بمناسبة قرب ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام وحلول العام الهجري الجديد 1445هـ، فقد تقرّر أن يكون يوم الخميس الـ 2 من محرم 1445هـ الموافق لـ 20 من يوليو 2023م إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص، وسوف يُعلن ثبوت رؤية هلال شهر محرم بواسطة الجهات المختصة.

ويجوز العمل في اليوم المشار إليه إن اقتضت الضرورة ذلك على أن يُعوض عن هذه الإجازة حسب الأنظمة المعمول بها.

وبهذه المناسبة المباركة نتشرف بأن نرفع إلى المقام السّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- أسمى آيات التهاني والتبريكات مبتهلين إلى المولى – عزّ وجلّ – أن يحفظ جلالتُه ويُنعم عليه بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالته أعوامًا عديدة، وعلى الشعب العُماني وبلادنا العزيزة بمزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة، وعلى جميع المسلمين بالخير واليُمن والبركات”.