ذعر وإصابات بعد فتح مسافر باب طائرة في الجو

نشرت وكالة يونهاب الكورية لقطات لحادث جوي في طائرة أسيانا (Asiana Airlines A321) على متنها قرابة 194 راكبا حين قام أحد الركاب بفتح باب الطوارئ في الطائرة وهي في الجو مما أدى إلى انخفاض الضغط فيها وتعرض الركاب لتيار هوائي كاد يسحب بعض الركاب لخارجها، ويظهر مقطع فيديو ركابًا وهم يتشبثون بمقاعدهم بينما كانت الرياح تعصف داخل الطائرة وهي تهبط باتجاه مدينة دايجو الكورية الجنوبية يوم الجمعة.

قال شهود إن الأطفال بدأوا يرتجفون من الخوف ويصرخون مذعورين عندما فتح باب طائرة الخطوط الجوية آسيانا فجأة.

وأصيب تسعة ركاب بنوبات ذعر وجرى نقلهم إلى المستشفى وهم يعانون من صعوبات في التنفس بعد هبوط الطائرة بسلام في مطار دايجو في الساعة 12.40 ظهرًا بالتوقيت المحلي وكان الباب لا يزال مفتوحًا.

Asiana Airlines A321 lands safely at Daegu Airport in South Korea after the emergency exit door was opened by a passenger on approach. 9 people taken to hospital with breathing difficulties. pic.twitter.com/Jzed4PMDvc — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 26, 2023

أفادت وكالة أنباء يونهاب أن الشرطة احتجزت راكبًا في الثلاثينيات من عمره لاستجوابه بعد أن فتح الباب عندما كانت الطائرة لا تزال على ارتفاع 650 قدمًا فوق الأرضدون معرفة سبب قيامه بذلك.