ذعر وإصابات بعد فتح مسافر باب طائرة في الجو

نشرت وكالة يونهاب الكورية لقطات لحادث جوي في طائرة أسيانا (Asiana Airlines A321) على متنها قرابة 194 راكبا حين قام أحد الركاب بفتح باب الطوارئ في الطائرة وهي في الجو مما أدى إلى انخفاض الضغط فيها وتعرض الركاب لتيار هوائي كاد يسحب بعض الركاب لخارجها، ويظهر مقطع فيديو ركابًا وهم يتشبثون بمقاعدهم بينما كانت الرياح تعصف داخل الطائرة وهي تهبط باتجاه مدينة دايجو الكورية الجنوبية يوم الجمعة.
قال شهود إن الأطفال بدأوا يرتجفون من الخوف ويصرخون مذعورين عندما فتح باب طائرة الخطوط الجوية آسيانا فجأة.
وأصيب تسعة ركاب بنوبات ذعر وجرى نقلهم إلى المستشفى وهم يعانون من صعوبات في التنفس بعد هبوط الطائرة بسلام في مطار دايجو في الساعة 12.40 ظهرًا بالتوقيت المحلي وكان الباب لا يزال مفتوحًا.
أفادت وكالة أنباء يونهاب أن الشرطة احتجزت راكبًا في الثلاثينيات من عمره لاستجوابه بعد أن فتح الباب عندما كانت الطائرة لا تزال على ارتفاع 650 قدمًا فوق الأرضدون معرفة سبب قيامه بذلك.