ذعر في الهند من 100 ألف دولار رسوم تأشيرة H-1B فرضها ترامب على مواطنيها

نقلت أ ف ب، تحذير الهند السبت من “عواقب” إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما سنوية مقدارها 100 ألف دولار على تأشيرات العمل المُستخدمة على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا، ما قد يرتب عواقب وخيمة على شركات هذا القطاع التي تُوظّف أعدادا كبيرة من الآسيويين. وهناك أكثر من نصف مليون هندي من أصل حوالي 730,000 من حاملي تأشيرة H-1B في الولايات المتحدة ويُقدَّر عدد العمال الهنود الحاملين لتأشيرات H-1B في الولايات المتحدة وهو ما يمثل أكثر من 70% من إجمالي حاملي تأشيرات H-1B في البلاد، وسيضطر هؤلاء أو شركاتهم الهندية والأمريكية سداد 100 ألف دولار عند استقدام أي موظف جديد. ويعمل غالبية هؤلاء العمال في وظائف مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات ويعملون لدى شركات تقنية رائدة. وكان كل من إيلون ماسك والرئيسين التنفيذيين لشركة غوغل ،سوندار بيتشاي،ومايكروسوفت، ساتيا ناديلا، يحملون تأشيرة H-1B في الأصل في بداية مسيرتهم المهنية في الولايات المتحدة.

قال مسؤول في الرئاسة الأميركية في تصريح لفرانس برس طالباً عدم كشف هويته “إنها رسوم مستحقة الدفع لمرة واحدة فقط وهي تنطبق فقط على طلب التأشيرة. إنها تنطبق على التأشيرات الجديدة فقط وليست تجديدها ولا تنطبق على من لديهم حاليا تأشيرات”. وشدّد وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك على أن التدبير يرمي إلى “وقف استقدام أشخاص لأخذ وظائفنا”. وأوضح الجمعة أنه إذا وظفت شركات التكنولوجيا الكبرى عمالا أجانب “عليها دفع 100 ألف دولار للحكومة ثم دفع رواتب موظفيها، هذا ليس مربحا”. وشهدت أسواق الأسهم العالمية تراجعًا حادًا في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، في رد فعل مباشر على المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة برسوم تأشيرات H-1B. هذا الانخفاض أثر بشكل خاص على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة المهرة من الهند، مما أثار حالة من عدم اليقين في القطاع. تراجعت أسهم شركة إنفوسيس بنسبة وصلت إلى 4.5%، بينما انخفضت أسهم شركة كوجنيزانت تكنولوجي بنسبة 4.3%، وسجلت شركة أسنتشر تراجعًا بنسبة 1.3%. كما تأثرت شركات أخرى تستخدم هذه التأشيرات بشكل ملحوظ، مما يعكس حساسية السوق تجاه أي تغييرات قد تؤثر على نماذج أعمالها. و أدت الرسوم الجديدة إلى حالة من القلق في القطاع، مما دفع بعض الشركات الرائدة مثل أمازون ومايكروسوفت إلى اتخاذ إجراءات احترازية. فقد وجهت الشركتان نصائح لموظفيها من حاملي تأشيرات H-1B بالبقاء في الولايات المتحدة وتجنب السفر الدولي، في انتظار ظهور توجيهات أكثر وضوحًا. تتوقع الرابطة المهنية الهندية “ناسكوم” ومحللون آخرون أن يؤدي هذا الإجراء إلى تراجع في استمرارية بعض المشاريع التكنولوجية، بسبب الارتفاع الكبير في ميزانيات العمالة الأجنبية. هذا الوضع يضع القطاع أمام تحدٍ كبير، وقد يجبر الشركات على إعادة النظر في استراتيجياتها المستقبلية.

ضرر اقتصادي هائل

تُعد الهند أكبر متلقٍ للتحويلات المالية الأمريكية في العالم، حيث تتلقى حوالي 140 مليار دولار سنويًا. تمثل هذه التدفقات حوالي 30% من عائدات الضرائب في الهند، وهي بالغة الأهمية للحفاظ على اقتصادها واستقرار عملتها واقتراح ترامب بفرض رسوم قدرها 100,000 دولار أمريكي على تأشيرات H-1B سيقضي فعليًا على البرنامج، وسيكون له تأثير بالغ على الاقتصاد الهندي، الذي يعتمد بشكل كبير على تحويلات العمال المهاجرين من الولايات المتحدة. رسوم تأشيرة ترامب البالغة 100,000 دولار أمريكي ستجعل الرسوم المقترحة على تأشيرات H-1B توظيف العمال الأجانب باهظ التكلفة، وستكون بمثابة حظر سفر فعلي دون تغيير قانون الهجرة الحالي. ستكون الهند، التي تمثل 71% من حاملي تأشيرات H-1B، الأكثر تضررًا. وقد يفقد ما يقرب من 300,000 عامل هندي في قطاع التكنولوجيا الأمريكي وظائفهم أو فرصهم. مع انخفاض قيمة الروبية إلى مستويات قياسية واعتماد الهند على واردات النفط المقومة بالدولار، فإن فقدان هذا التدفق من الدولارات من المهاجرين قد يكون مدمرًا اقتصاديًا.