سامر باطر by سامر باطر

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ذعر في المطاعم من انتشار ظاهرة الهروب من دفع الفاتورة بأوروبا

سامر باطر by سامر باطر

سددت السفارة الإيطالية في ألبانيا فاتورة مطعم لم يسددها سياح إيطاليون في مدينة بيرات بعد التدخل الشخصي لرئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، في وقت تتزايد ظاهرة تثير ذعر المطاعم وهي هروب السياح والزبائن من دفع الفاتورة في المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية منذ جائحة كورونا .

لكن الظاهرة أصبحت أكثر انتشارا في بريطانيا- باسم داين أن داش- حيث ذكرت مفوضة الشرطة دونا جونز إن هناك زيادة مؤخرا في عدد جرائم تناول الطعام “والفرار من سداد الفاتورة”.

جونز أشارت أنها جريمة آخذة في الازدياد، و قد يكون هذا بسبب أزمة تكلفة المعيشة. ولكن لا يوجد عذر للناس للذهاب إلى مطعم ، وتناول وجبة من ثلاثة أطباق وزجاجة من النبيذ ثم عدم دفع ثمنها، إنها ظاهرة مشينة.

وتقول إن مرتكبيها أشخاص عاديون يقودون سيارات خاصة لكنهم يرتكبون جريمة مروعة بحق اأصحاب المطاعم الذين يكافحون لدفع النفقات والفواتير والحفاظ على الشركات قائمة. أود أن أحث الناس على مشاركة الصور عبر الإنترنت كما فعل العديد من أصحاب الأعمال وتسمية هؤلاء الأفراد وفضحهم.

في عام 2018 ، وجدت دراسة أجرتها باركلي كارد Barclaycard أن واحدًا من كل 20 شخصًا قد خرج من دون دفع ثمن وجبته ، حيث قال مزود بطاقة الائتمان إن ثلث رواد المطعم وجدوا أن انتظار الفاتورة هو الجزء الأكثر إحباطًا أثناء تناول الطعام بالخارج.

لقطات انتشرت سابقا من مطعم بوفالو وينجزفي أوهايو حيث تعلق موظف المطعم بسيارة زبائن هربوا دون سداد الفاتورة .





























                
                    

                    
                    

                                                
                        

                                                                                                                                    
                                                                                                                        
                                                                            
                                                                                                                        

                        
                                            

                    
                    
                
                                
        
        

    

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				سامر باطر
				

					

						

							

								سامر باطر								
							


							
						

					


											

							محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...