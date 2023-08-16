ذعر في الغرب من مكالمة بين بوتين والكولونيل أسيمي غويتا قائد إنقلاب مالي

أعلن أسيمي غويتا، قائد الجيش في مالي أمس الثلاثاء، إنه أجرى مكالمة عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتناول الوضع في النيجر، مما أثار خوفا في الغرب من توسع نفوذ روسيا في مناطق أفريقية.

وكتب غويتا على منصة إكس المعروفة سابقا بتويتر أن بوتين “أكد على أهمية التوصل لحل سلمي للوضع من أجل منطقة ساحل أكثر استقرارا”.

بدوره أعلن الكرملين إن الاتصال تناول “ضرورة التركيز على حلّ الوضع المتعلق بجمهورية النيجر بالوسائل السلمية والسياسية حصرا”.

وسبق أن حذرت مالي دول غرب إفريقيا من أي تدخل عسكري في نيامي. ودعا بوتين إلى عودة النظام الدستوري في النيجر، بينما رحب يفغيني بريجوجين رئيس مجموعة فاجنر بالانقلاب.

ومن المقرر أن يجتمع رؤساء أركان جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الخميس والجمعة في غانا، لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر، وفق ما أفادت مصادر عسكرية وسياسية إقليمية لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع السبت لكن تم إرجاؤه “لأسباب فنية”. ويأتي موعده الجديد بعد أسبوع من قرار قادة المجموعة نشر “قوة احتياط” تابعة لإيكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر في أعقاب انقلاب 26 يوليو على الرئيس المنتخب محمد بازوم، من دون تحديد جدول زمني لهذا التدخل المحتمل.