ذعر بين الرؤوساء التنفيذيين الأمريكيين وقفزة في تعويضات كلفة الحماية والأمن لهم

قفزت تعويضات الحماية الأمنية لكبار المديرين في الشركات الأمريكية وفقا لتقارير صحفية، ولم تعد حماية المديرين التنفيذيين “ميزة” بل ضرورة تجارية بعد قتل اثنين منهم بالرصاص مؤخرا. وأصبحت الحماية الأمنية والامتيازات الخاصة بها أكبر الآن لتشمل أفراد الأسرة، بل وحتى إزالة ملفات تعريف المديرين التنفيذيين من مواقع الشركات على الإنترنت في القطاعات عالية المخاطر. وتُلاحظ أكبر الزيادات في قطاع التكنولوجيا، رغم أن جميع القطاعات تقريبًا تُبلغ عن ترتيبات حماية أكثر قوة ووضوحًا من أي وقت مضى. يأتي ذلك بعد مقتل رئيسين تنفيذيين خلال الشهور الماضية، كانت الصدمة الأكبر في الشماتة والتعاطف مع القاتلين بين جمهور واسع على الشبكات الاجتماعية. وذكر تقرير لسي إن إن مدى الصدمة من ردود فعل الكثيرين وتجنب المذيع ذكر القاتل في حادثة شهدها العام الجاري وهو لويجي مانجيوني. وتحدث عن الشماتة بما أسماه تآكل مُرعب للتعاطف في حادث إطلاق النار بوسط مدينة نيويورك وانتحار الجاني واسمه شين ديفون تامورا، واستجابة بعض الناس لهذه الحوادث العنيفة في المجتمع والوعي العام، مما يعكس تآكلًا أوسع للتعاطف واللياقة في المجتمع، وردود الفعل المقلقة والتداعيات الاجتماعية الأوسع التي لوحظت في أعقاب إطلاق النار.

وجرى قتل – الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد هيلث كير، براين تومبسون بإطلاق الرصاص عليه في ديسمبر الماضي خارج فندق في وسط مانهاتن في نيويورك من قبل المشتبه به لويجي مانجيوني ، وكان يرتدي قناعاً وأطلق على براين عدة رصاصات بمسدس مزود بكاتم للصوت، ثم لاذ بالفرار ونال لويجي وهو خريج جامعي يبلغ من العمر 26 عامًا تعاطفا كبيرا بعد توجيه تهم فيدرالية قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وتلقى تبرعاً بقيمة 250 ألف دولار لأتعاب المحاماة فيما وصلت قيمة التبرعات له أكثر من مليون دولار. وفي شهر يوليو الفائت قتلت ويسلي ليباتنر – الرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون للعقارات ، ففي 28 يوليو 2025، قُتلت ويسلي ليباتنر في حادث إطلاق نار جماعي داخل مبنى في بارك أفينيو في مانهاتن، نيويورك. كانت ليباتنر من بين العديد من الضحايا في الحادث المأساوي. وسرت شائعات بأن الجاني أراد الانتقام من الشركة بعد أن أصبحت أكبر مالك عقارات سكنية في الولايات المتحدة فساق سيارته من لاس فيجاس إلى نيويورك. تمكن مطلق النار من الصعود إلى الطابق الثالث والثلاثين حيث توجد مكاتب بلاكستون، وصدف أن أطلق النار على الرئيس التنفيذي لقسم صناديق الاستثمار العقاري في بلاكستون التي تملك غالبية مساكن ذوي الدخل المحدود والمتوسط في لاس فيغاس، والتي كانت تُشرف عليها ويسلي.

شين ديفون تامورا– الجاني الذي انتحر بعد عملية اطلاق نار جماعي أودت بحياة مديرة بشركة بلاكستون

تُنفق الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وخاصةً الشركات الكبيرة والبارزة، مبالغ قياسية على أمن المديرين التنفيذيين، مع تزايد التهديدات الجسدية الحقيقية خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما أكدته مؤخرًا عمليات القتل التي طالت اثنين من قادة الشركات في مانهاتن. ووفقًا لدراسة Equilar لعام 2025، ارتفعت نسبة المديرين التنفيذيين في أكبر 500 شركة عامة أمريكية ممن يتلقون مزايا أمنية من 23.3% في عام 2020 إلى 33.8% في عام 2024، بزيادة قدرها 45%. وبالنسبة للرؤساء التنفيذيين تحديدًا، ارتفع معدل انتشار مزايا الأمن بنسبة 50% تقريبًا في الفترة نفسها. وقد تضاعف متوسط إنفاق المديرين التنفيذيين على الأمن، ليبلغ متوسطه 106,530 دولارًا أمريكيًا في عام 2024 مقابل 48,500 دولار أمريكي في عام 2020.

يُعد قطاعا التكنولوجيا والاتصالات الرائدان من حيث انتشار وحجم الإنفاق الأمني. من الأمثلة البارزة على الأرقام المُبلغ عنها لعام ٢٠٢٤، شركة سيرفس ناو ServiceNow ، التي زادت إنفاقها على الأمن من ٦٦,٥٠٤ دولارات أمريكية في عام ٢٠٢٣ إلى أكثر من ٢.١ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠٢٤، وشركة إنفيديا، التي زادت إنفاقها على الأمن من ٦٥٥,٥٢٢ دولارًا أمريكيًا إلى ٢.٢ مليون دولار أمريكي. وتتجاوز فواتير الأمن السنوية لشركات مثل ميتا ما بين ٨ و٢٥ مليون دولار أمريكي لكبار المديرين التنفيذيين. كما تنفق شركات الاتصالات أعلى متوسط مبلغ – أكثر من مليون دولار أمريكي سنويًا لكل مدير تنفيذي.

ووفقًا للخبراء الذين استشهد بهم تحليل إيكويلار Equilar ، تشمل القطاعات الأكثر عرضة للخطر: الرعاية الصحية (خاصةً بعد اغتيال الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد هيلث والنفط والغاز، والمرافق الكهربائية، والسيارات، وموردي الأغذية، وأي علامات تجارية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحياة اليومية. تسارع الإنفاق على الأمن ليس فقط استجابةً للحوادث الرئيسية، بل أيضًا مع إدراك أن التهديدات – بما في ذلك التحرش والملاحقة وحتى محاولات أو مؤامرات العنف – أصبحت أمرًا طبيعيًا، وأن الشركات تقلل من شأن المخاطر.

تشمل التهديدات الجديدة استخدامات متطورة ومنخفضة التكلفة للذكاء الاصطناعي، والتي يمكن استغلالها ضد المديرين التنفيذيين من خلال الهندسة الاجتماعية أو التحايل على أنظمة الأمن. يدعو الخبراء الآن إلى مزيج من التدابير الأمنية المرئية وغير المرئية كرادع، على الأقل خلال الأشهر الـ 18-24 المقبلة، مما يُمثل “وضعًا طبيعيًا جديدًا” من اليقظة المتزايدة.