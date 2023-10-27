ذعر المطاعم من ضعف المشتريات بسبب أدوية كبح الشهية ونستلة تركب الموجة

يسري الذعر في قطاع الغذاء بدءًا من المشروبات الغازية وحتى الشوكولاتة والمشروبات بسبب أدوية كبح الشهية مثل أوزيمبك وويجوفي، وتصاب متاجر ومطاعم عديدة بالذعر، ومع تأكيد متاجر وول مارت إنها تشهد بالفعل تأثيرًا على الطلب على التسوق من الأشخاص الذين يتناولون تلك الأدوية وغيرها من الأدوية المثبطة للشهية. وأدى ذلك إلى انخفاض أسهم شركات الأغذية والمشروبات، ووصل بعضها إلى أدنى مستوياته منذ سنوات.

وسارعت شركة نستلة لتدارك انخفاض أسهمها بالإعلان أنها بدأت العمل على منتجات جديدة للأشخاص الذين قد يتناولون أدوية إنقاص الوزن للتأكد من أنها لن تعاني إذا بدأ الناس في خفض السعرات الحرارية وتوقفوا عن شراء منتجاتها. وزعم مارك شنايدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأغذية السويسرية العملاقة، إن شركة نستله لم تشهد أي تأثير لأدوية إنقاص الوزن مثل Wegovy وOzempic على مبيعات الشركة حتى الآن، وما تمثله تلك الأدوية من تهديد لصناعة الأغذية والذي أثار قلق المستثمرين في الأسابيع الأخيرة. وشدد شنايدر، في معرض حديثه عن المخاوف من أن الأدوية ستؤثر على أرباح المواد الغذائية، على أن الجزء الأكبر من منتجات نستله “لن يتأثر” بأدوية إنقاص الوزن، حيث سيستمر الناس في شرب القهوة وإطعام حيواناتهم الأليفة في إشارة منه لمنتجات الشركة ضمن تلك الفئة.

وساهمت النجاحات الكبيرة التي حققتها أدوية مثل ويجوفي وأوزيمبك والتي ثبت أنها تساعد في تسهيل فقدان الوزن ويمكن أن تمنح فوائد صحية أخرى في مجالات مثل أمراض القلب والكلى – حولت شركة الأدوية نوفو نوردسك Novo Nordisk إلى الشركة العامة الأكثر قيمة في أوروبا. كافحت الشركة لمواكبة الطلب واعترفت بأن الأمر سيستغرق سنوات حتى تتمكن من القيام بذلك. من المحتمل أن يكونوا ضمن مجموعة رائدة لموجة وشيكة من علاجات إنقاص الوزن التي يمكن أن تحول الرعاية الصحية وتساعد في معالجة السمنة، وهي واحدة من قضايا الصحة العامة الأكثر إلحاحًا في العصر الحديث، والتي تغذي مجموعة واسعة من مشكلات الصحة البدنية والعقلية الأخرى ولها تأثير كبير على الصحة العامة.

وقد حذر محللون في قطاع صناعة الغذاء من أن الاستخدام المتزايد لأدوية إنقاص الوزن بعقار يسمى semaglutide – يمكن أن يضعف الطلب على المنتجات والخدمات عبر مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الغذاء واللياقة البدنية والدواء. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال جون فورنر، الرئيس التنفيذي لشركة وول مارت، إن الأدوية تبدو بالفعل أنها تغير طريقة تسوق الأمريكيين. وبينما شدد فورنر على أنه من السابق لأوانه التوصل إلى أي نتيجة قاطعة، إلا أن بيانه أثر على أسهم شركات الأغذية والمشروبات الأخرى على مستوى العالم.