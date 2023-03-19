ذروة الإثارة اليوم في جدة، جدول فعاليات جائزة السعودية الكبرى

تصل الإثارة في عالم سباقات الفورمولا واحد إلى ذروتها اليوم الأحد لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 لعام 2023، مع خوض السائقين السباق الرئيس لجائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا واحد، ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد لعام 2023، وذلك عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، على حلبة كورنيش جدة.

وينطلق المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فريق ريد بول من المركز الأول في السباق، بعدما حقّق اللفّة الأفضل بزمن قدره دقيقة و28 ثانية و256 جزءاً من الثانية، متفوقاً على شارل لوكلير سائق فريق فيراري صاحب المركز الثاني، وذلك بفارق 0.155 ثانية، فيما حل الإسباني فيرناندو ألونسو سائق فريق أستون مارتن في المركز الثالث، بفارق 0.465 ثانية.

ونجح جورج راسل سائق فريق مرسيدس، في الحصول على المركز الرابع، تلاه الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق فيراري، والذي سيبدأ السباق الختامي في المركز الخامس في شبكة الانطلاق.

وشهدت حصة التجارب التأهيلية، خروج بطل العالم ومتصدر الترتيب العام الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول من القسم الثاني للجولة نظير تعرضه لعطلٍ ميكانيكي، لينطلق بذلك من المركز الخامس عشر، فيما سينطلق الوصيف في الجولة التأهيلية شارل لوكلير من المركز الثاني عشر، بعد أن حصل على عقوبة بالتراجع 10 مراكز؛ نظراً لتجاوزه مكونات وحدة التحكم الإلكترونية في الطاقة المخصصة له بسيارته.