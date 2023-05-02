ذافاميلي أوفيس توسع تواجدها في الخليج وتفتتح مكتبًا في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت ذافاميلي أوفيس The Family Office، شركة إدارة الثروات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، عن افتتاح مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي (“DIFC”) في الإمارات العربية المتحدة، وهو ثالث مكتب لها بعد الرياض والمنامة.

سيقدم المكتب الجديد مجموعة واسعة من خدمات إدارة الثروات، بما في ذلك التخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية والمشورة حول بناء محافظ مخصصة في الأسهم الخاصة والديون الخاصة والعقارات والصناديق المباشرة وغيرها للمستثمرين المحترفين في المنطقة. بفضل سجلها الحافل في قطاع إدارة الثروات منذ 2004، تلتزم The Family Office تقديم أعلى مستوى من الخدمة لعملائها.

قال عبد المحسن العمران، مؤسس The Family Office ورئيسها التنفيذي: “يسرنا توسيع تواجدنا في دول مجلس التعاون الخليجي وتقديم خبرتنا في إدارة الثروات للمستثمرين في دبي. يساعد خبراء فريق المستشارين الماليين على تحقيق أهداف المستثمرين المالية، ونتطلع إلى تقديم حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستثمرين الفريدة في الإمارات العربية المتحدة”.

سيساعد المكتب الجديد في مركز دبي المالي العالمي المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى أفضل الفرص الحصرية في الأسواق الخاصة بالتعاون مع أكبر مديري الأصول الدوليين ابتداءً من 300 ألف دولار أمريكي. وقدّمت الشركة مؤخرًا صناديق استثمار مباشر في الأسهم الخاصة بدءًا من 50 ألف دولار أمريكي.

يقدم خبراء فريق المستشارين الماليين لدى The Family Office خدمات استشارية للمستثمرين الذين يحتاجون إلى المساعدة في إنشاء محافظ مخصصة تلبي احتياجاتهم المالية المحددة.

في مايو 2022، أطلقت The Family Office منصتها الرقمية لإدارة الثروات التي تتيح للمستثمرين وضع خطط مالية وتقييم قابليتهم للمخاطر والوصول إلى فرص لحصرية في الأسواق الخاصة الدولية بالشراكة مع مديري أصول عالميي المستوى وتلقّي اقتراح لتخصيص الأصول ثم بناء محفظتهم وتصور أدائها لمدة 10 سنوات، كل ذلك في غضون 10 دقائق. تعد هذه المنصة امتدادًا طبيعيًا لرحلة التحول الرقمي التي بدأتها الشركة في 2020 بإطلاق تطبيقها للعملاء. ستصبح المنصة قريبًا في متناول عملاء مكتب دبي.

اكتشف المزيد حول The Family Officeوجرب المنصة الرقمية المتاحة في الوقت الحالي للبحرين والمملكة العربية السعودية على الرابط.